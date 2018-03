Damit der innere Motor nicht heiß läuft

Hannover. Das ist ja kaum zu glauben. „Stress ist auch nur ein Gedanke“ heißt das Buch von Jutta Vogt-Tegen. Schön wär’s, möchte man der Autorin sagen, wenn der eigene Terminkalender mal wieder mehr als prall gefüllt ist und man das Gefühl hat, Arbeit, Familie und den Wunsch nach etwas Zeit für sich selbst partout nicht zusammenbringen zu können. Ist Stress da wirklich nur ein Gedanke?

Wenn man in der „Stressfalle“ hockt...

Vermutlich hat die Autorin genau diese irritierte Reaktion erwartet: „Stress ist nur ein Gedanke – so einfach kann es doch nicht sein, oder etwa doch?“ Mit dieser Frage beginnt das Buch, in dem die Hamburgerin beschreibt, wie Menschen aus der „Stressfalle“ herauskommen können. Wie eine gute Bekannte nimmt sie den Leser (oder wohl eher die Leserin) sozusagen an die Hand. Sie schildert bekannte Situationen: Wenn einem vor lauter Stress nichts gelingt, man sich zugleich gereizt und ausgelaugt fühlt. Und dann hat der Partner wieder das Altpapier nicht weggebracht und das Kind die Spülmaschine nicht ausgeräumt ...

Sich selbst ein Stopp setzen

Stopp, jetzt erst einmal durchatmen: Die Autorin erklärt, wie wichtig es sein kann, quasi zum Beobachter seiner eigenen Situation zu werden. Dazu beschreibt sie ganz praktische Übungen – etwa, dass man sich am Abend kurz ein schönes Erlebnis des Tages notiert, um sich auf etwas Angenehmes zu konzentrieren. Oder auch leichte Meditationsübungen.

Dauerthema Stressbewältigung

Vogt-Tegen, die ihre Erfahrungen auch in dem Blog „Das tut mir gut!“ schildert, liegt mit diesem Buch im Trend. In den Buchhandlungen füllen solche und ähnliche Titel Regal um Regal. 17 Prozent seines Umsatzes macht der Buchhandel mit Ratgebern, heißt es beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Jeder fünfte Ratgeber beschäftigt sich mit dem Thema Lebenshilfe und Alltag. „Trendthemen wie Achtsamkeit beflügeln die Umsätze hier zusätzlich“, so der Börsenverein. Um 8,5 Prozent haben sich solche Titel 2017 besser verkauft als 2016.

Mit Achtsamkeit und Humor gegen Stress

Auch bei Vogt-Tegen geht es viel um Achtsamkeit, doch ist sie mit Humor und Gelassenheit bei der Sache. „O ja, bei dieser Übung wirst du dir mit absoluter Sicherheit extrem befremdlich vorkommen“, schreibt sie über die Übung, sich morgens im Spiegel mal 60 Sekunden anzulächeln. Sie kennt die Abwehrhaltung gegen Ratschläge wie diese, die oft zu der Reaktion führen: „Was wisst ihr schon davon, wie es mir geht? Und kommt mir ja nicht mit euren banalen Tipps.“

Das Buch ist eingängig geschrieben, erklärt wissenschaftliche und psychologische Zusammenhänge mitunter etwas zu einfach, aber banal ist es nicht. Die Autorin plädiert dafür, dass jeder sein Leben selbstverantwortlich gestaltet. Und sie macht klar: „Belastungen, Herausforderungen und damit verbundener Stress gehören zum Motor, der uns zum Laufen bringt. Nur darf dieser Motor nicht heiß laufen.“ Ein wohltuender Gedanke.

Jutta Vogt-Tegen: „Stress ist auch nur ein Gedanke“. Lingen-Verlag. 143 S., 9,95 Euro. Quelle: Verlag

Von Martina Sulner/RND