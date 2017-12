Darum gibt es an Silvester ein lautes Feuerwerk

Hannover. Es ist der Höhepunkt am Silvesterabend: Das Feuerwerk mit bunten Raketen und lauten Knallern zieht die Menschen in Scharen auf die Straßen und zaubert so manchem ein begeistertes Lächeln ins Gesicht. Dabei hat die Tradition einen recht gruseligen Hintergrund.

Und zwar geht sie auf einen Brauch der Germanen zurück, die glaubten, dass ihr gefürchteter Kriegsgott Wotan vor allem in der dunkelsten Jahreszeit sein Unweisen treibt. Vor allem die Raunächte um Silvester gelten als besonders lang und dunkel – entsprechend groß war bei den Germanen die Angst, Wotan könne sie heimsuchen. Daher veranstalteten sie in der Silvesternacht ein Höllenspektakel und zündeten Holzräder an, um sie ins Tal zu rollen und so die bösen Geister zu vertreiben.

Von RND