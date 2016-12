Berlin. Die Spannung steigt. Am Dienstag veröffentlicht die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit „PISA 2015“ ihre sechste weltweite Bildungsstudie. Rund zehntausend 15-Jährige in Deutschland und gut eine halbe Million weltweit ließen sich dafür auf den Zahn fühlen. Schon am 29. November wurden TIMSS-Zeugnisse zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Leistungsstand von Grundschülern präsentiert.Ein Ausblick auf die heißen Bildungstest-Wochen in kalten Spätherbst.

Wie ist die Ausgangslage vor der sechsten PISA-Auflage seit 2000?

Nach dem „PISA-Schock“ vor 15 Jahren und manchen Bildungsreformen wurde die Kompetenz deutscher Schüler 2003, 2006, 2009 und 2012 stetig besser, ohne dass es zu Spitzenrängen reichte. So steigerte sich Deutschland in Mathematik von 490 auf 514 Punkte, näherte sich dem europäischen PISA-Vorbild Finnland (519) an, war von asiatischen Ländern wie Japan (536) aber noch weit entfernt. In Lesekompetenz stieg die Formkurve von 484 auf 508 Punkte (Finnland 524, Japan 538), in Naturwissenschaften ging es von 487 auf 524 Punkte hoch (Finnland 545, Japan 547). Darauf gilt es aufzubauen. „Es gibt keinen Grund, warum Deutschland sich nicht an den leistungsstärksten europäischen Bildungssystemen orientieren sollte“, sagte PISA-Chefkoordinator Andreas Schleicher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Soll Deutschland mit asiatischen Musterschülern konkurrieren?

An der PISA-Spitze standen mit großem Vorsprung asiatische Länder oder Regionen wie Shanghai, Singapur, Hongkong und Korea. PISA-Experte Schleicher hebt hervor, dass dort im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern die besten Lehrer oft vor den schwierigsten Schülern stehen - das zahle sich eben aus. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Claudia Bogedan (SPD), meint indes: „Selbst wenn die OECD immer wieder auf deutlich bessere Ergebnisse in Asien hinweist: Der Vergleich mit autoritär regierten Ländern kann für uns nicht sinnvoll sein, die dortigen Bildungssysteme sind für Deutschland insofern auch kein Maßstab.“

Wie steht es um den oft kritisierten Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsgerechtigkeit in Deutschland?

Dies war beim PISA-Desaster 2000/2001 der peinlichste Befund: Kinder aus sozial schlechter gestellten Familien schnitten viel schwächer ab als bessergestellte Mitschüler. Das Phänomen wurde bis zum PISA-Test 2012 registriert, obgleich weniger dramatisch. Aber auch andere Studien gaben nicht wirklich Entwarnung. Immerhin: Deutschland lag 2012 in allen PISA-Disziplinen über dem OECD-Schnitt - zugleich schnitten „bildungsferne“ Schüler etwas besser ab. Kein Grund zum Zurücklehnen, mahnt Schleicher. „Wie wir mit den Schülern mit den schlechtesten Ausgangsbedingungen umgehen - das sagt etwas über uns selbst aus.“

Was ist von PISA 6.0 zu erwarten?

Ein fundiertes Bild von den Schulsystemen weltweit. Der im Mai 2015 organisierte Test in 72 Ländern und Großregionen ist so aussagekräftig wie nie zuvor. Zusätzlich wurden Kompetenzfelder wie Problemlösen im Team und das Wohlbefinden der Schüler auf den Prüfstand gestellt - wohl auch um Kritik vorzubeugen, die OECD orientiere sich allzu sehr am „Nutzwert“ von Schule für den Arbeitsmarkt. „PISA-Papst“ Schleicher warnte Deutschland vorab vor einer Stagnation im Bildungswesen. Die Reformdynamik der Nuller-Jahre habe „das Land wirklich nach vorn gebracht. Man muss aber leider sagen, dass der Schwung in den vergangenen Jahren wieder abgeflaut ist - und das ist langfristig sehr schade.“

Welche Informationen fließen ein bei „PISA 2015“?

Jeder Schüler musste - erstmals auf einer digitalen Plattform der OECD - zwei Stunden lang über den PISA-Fragen brüten. Rund 530 Aufgaben standen in einem Pool zur Verfügung. Gefragt war weniger Fachwissen als Problemlösungskompetenz, betonte Schleicher am Donnerstag. Neben den Testergebnissen der über 500 000 Schüler, die repräsentativ für rund 28 Millionen Mädchen und Jungen aller 72 Teilnehmerländer ausgewählt wurden, erfasst die Studie viele weitere Daten und Fakten zu den Bildungssystemen. So flossen Befragungen von 89 000 Eltern von „PISA-Schülern“, 93 000 Lehrern und 17 500 Schulleitern ins Gesamtbild ein.

Könnte der deutsche PISA-Aufwärtstrend bald wegen der schwierigen Bildungsintegration Hunderttausender Flüchtlinge zu Ende gehen?

So hatte sich zuletzt Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) geäußert und ein Abrutschen Deutschlands im PISA-Ranking nach 2016 prognostiziert. Schleicher empfiehlt Gelassenheit: „Dass sich der Flüchtlings-Effekt auf die PISA-Resultate auswirkt, ist statistisch gar nicht möglich.“ Der Anteil von Geflüchteten sei immer noch „viel zu klein, um für ein Land wie Deutschland signifikante Veränderungen im Gesamtergebnis zu bewirken“, sagte er der dpa und fügte hinzu: „Was mir auch nicht passt bei solchen Befürchtungen, ist die Annahme: Alle Flüchtlinge können nichts.“

Kurz vor PISA kommen die TIMSS-Zahlen. Worum geht es dabei?

TIMSS (Abkürzung für „Trends in International Mathematics and Science Study“) erfasst alle vier Jahre das Grundverständnis von Schülern in Mathematik und Naturwissenschaften. In Deutschland wurden unter der Leitung des Bildungsforschers Prof. Wilfried Bos von der Technischen Universität Dortmund etwa 4000 Kindern der vierten Jahrgangsstufe getestet. 2007 und 2011 rangierten deutsche Grundschüler bei TIMSS im vorderen Drittel. Aber: Nur wenige Kinder erreichten die oberste Kompetenzstufe, und die Zahl der „Risikoschüler“ war mit etwa einem Fünftel hoch.

