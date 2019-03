Der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) ist ein Kleinschmetterling, der aus Asien vermutlich mit Pflanzenimporten nach Europa gelangt ist. Das erste Auftreten in Deutschland war 2006 in Baden-Württemberg. Von dort aus, vermutlich über den Pflanzenhandel, Stecklingsmaterial sowie privaten Pflanzentransport verschleppt, wurde der Schädling 2007 bereits in Nordrhein-Westfalen und im südlichwestlichen Niedersachsen (südliches Emsland) beobachtet. Mittlerweile ist der Zünsler auch in anderen Regionen Niedersachsens (nördliches Emsland, Raum Oldenburg, Raum Hannover) und darüber hinaus in vielen Regionen Deutschlands vorhanden. Die natürliche Ausbreitung erfolgt mit etwa fünf bis zehn Kilometern pro Jahr, vorwiegend in Windrichtung.

Die Raupen sind fünf bis sechs Zentimeter groß und leuchtend grün und haben schwarze Streifen und Punkte auf dem Köper. Der Kopf ist ebenfalls schwarz. Der Buchsbaumzünsler ist ein Falter, der aufgrund seiner unauffälligen Lebensweise und der Nachtaktivität nur selten zu sehen ist. Er hat eine Flügelspannweite von 4,5 Zentimeter, die Flügel sind weiß gefärbt, manchmal leicht violett schimmernd, und haben einen braunen Rand. Auffällig ist ein weißer, halbmondförmiger Fleck, der auf Höhe der Flügelmitte am Flügelrand zu finden ist. Manche Falter können aber auch braun gefärbt sein.

Die Raupen des Buchsbaumzünslers haben bislang keine natürlichen Feinde in unseren Gefilden. Teils würde aber beobachtet, dass Vögel, wie beispielsweise Kohlmeise, Haussperling oder Gartenrotschwanz, die Raupen von den Pflanzen absammeln und somit zur Reduktion des Schädlings beitragen, so das Pflanzenschutzamt. Anfangs noch links liegengelassen, da sie anscheinend den bitteren Geschmack des giftigen Buchsbaumes übernommen haben, scheinen die Vögel nun die Raupen als Nahrungsquelle akzeptiert zu haben. Die Buchsbaumzünsler sind zwar giftig, sind aber weder für Mensch noch für Tiere gefährlich. Wer die Raupen vom Buchsbaum absammelt, kann also getrost auf Handschuhe verzichten, so Björn Ehsen, Gärtnerischer Leiter des Parks der Gärten Bad Zwischenahn.