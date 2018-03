Design versus Diagnosesicherheit

Hannover. In den App-Stores sind inzwischen Hunderttausende Apps rund um die Themen Medizin zu finden. Ohne Kenntnis der Anwender darüber, ob diese dafür überhaupt geeignet sind, werden sie zur Beurteilung von Leberflecken oder Messung des Blutzuckers verwendet.

Die digitalen Angebote sind vielfältig

Sicherlich gibt es sinnvolle Anwendungen, doch sind diese nicht leicht zu erkennen. Insbesondere, ob es sich um qualitativ hochwertige und seriöse Apps handelt, sieht man nicht auf den ersten Blick. Auf keinen Fall darf man sich blind darauf verlassen, dass nur gute Apps angeboten werden!

Für die Anbieter sind Apps lediglich Vehikel, die die Geräte anpassbar und dadurch attraktiv machen. So beschränken sich die Vorgaben der Stores auch primär auf technische und Designvorgaben, damit die Apps auch auf den Geräten sehr gut aussehen – oder die Geräte dank den Apps.

Vor dem Benutzen auf die richtige Kennzeichnung achten

Jenseits der laxen Regelungen der App-Stores gibt es noch das Medizinproduktegesetz. Das gilt auch für Apps, allerdings nur, wenn der Hersteller seiner App eine „medizinische Zweckbestimmung“ zuschreibt. Er muss dann klar angeben, dass seine App für einen bestimmten diagnostischen Zweck gedacht ist. In dem Zusammenhang muss er nachweisen, dass er sich bei der Herstellung an die geltenden gesetzlichen Anforderungen gehalten hat. Erst dann darf er eine CE-Kennzeichnung anbringen und die App auf den Markt bringen. Das ist ein Grund, warum gerade einmal um die 70 von den knapp 100.000 Apps als Medizinprodukt zu identifizieren sind. Und die anderen Apps? Informiert der Anbieter nicht transparent über den Zweck seiner App, dann wird es mit der Richtigkeit der Diagnose auch nicht weit her sein.

Von Dr. Urs-Vito Albrecht