Die Genetik ist ein Faktor bei Arthrose

Hanniver. „Liegt das Körpergewicht jenseits von 130 oder 140 Kilogramm, dann machen die Gelenke das nicht lange mit“, warnt Dr. Frank Gossé, Chefarzt am Diakovere Annastift in Hannover. Was man für gesunde Gelenke tun kann, erklärt der Experte im Interview.

Zur Quelle: privat

Während der kalten Jahreszeit beklagen sich viele Menschen über zunehmenden Gelenkschmerz. Wie stark hängt denn arthrosebedingter Gelenkschmerz wirklich vom Wetter ab?

Ein wesentliches Therapieprinzip bei Arthrosebeschwerden ist ja die Wärme an den Gelenken und den umgebenden Muskeln. Wenn man sich dann im Winter an der kalten Luft aufhält, wird genau das konterkariert. Mit Hausmitteln wie Kniewärmern aus Lammfell kann man da gut entgegenwirken. Am meisten spielt Wärme eine Rolle an der Wirbelsäule, weil man da an die Gelenke nur schwer drankommt und die umgebenden Muskeln die Wärme mit Schmerzlinderung quittieren. An der Wirbelsäule manifestiert sich die Arthrose am häufigsten.

Weil die Wirbelsäule auch der Körperbereich ist, der am meisten belastet wird?

Da sind sich die Forscher uneinig, ob wirklich Maximalbelastung zu mehr Arthrose führt. Aus dem Hochleistungssport weiß man, dass Leute, die ganz viel Krafttraining machen und ganz besonders viele Erschütterungen auf ihre Gelenke bringen, tatsächlich häufiger Arthrose haben. Das lässt sich jedoch nicht auf den Durchschnittsmenschen übertragen. Schwerpunktmäßig sind aber ganz klar die Körperbereiche betroffen, die durch das Stehen, Gehen und durch das Belasten mit dem eigenen Körpergewicht vermehrt gefordert sind, also Füße, Knie, Hüfte und die Wirbelsäule.

Was kann ich tun, damit ich gar nicht erst zu Ihnen in die Sprechstunde kommen muss?

Das ist eine ganz schwierige Frage, die auch viele Patienten stellen. Vorab: Etwas tun, damit es erst gar nicht zu Arthrose kommt, kann man wahrscheinlich nicht, denn bei dem größten Teil der Arthrosen weiß man gar nicht, warum sie entstehen. Da ist der genetische Faktor sicher entscheidend. Bei Arthrose nimmt ja der Knorpel ab, der seine gesamten Nährstoffe nur über die Gelenkinnenhaut und die Gelenkflüssigkeit bekommt. Eine ernst zu nehmende Theorie ist, dass die Beschaffenheit und Qualität der Gelenkflüssigkeit sehr unterschiedlich von Patient zu Patient ist und manche Menschen, die durch eine schlechtere Qualität ihrer Gelenkflüssigkeit ihre Knorpel dann schlechter ernähren können, eher eine Arthrose bekommen.

Welchen Einfluss spielt das Körpergewicht?

Ganz harte Daten gibt es nicht. Liegt das Körpergewicht aber jenseits von 130 oder 140 Kilogramm, dann machen die Gelenke das nicht lange mit. Ein Mensch, der stark übergewichtig ist, bewegt sich oft auch weniger, weil es für ihn anstrengender ist. Weniger Bewegung heißt aber für den Knorpel auch weniger Ernährung, da er sich nur ernähren kann, wenn er richtig durchgewalkt wird. Die Hypothese wäre, dass durch die wenige Bewegung die Arthrose gefördert wird.

Sind bestimmte Berufsgruppen schwerpunktmäßig betroffen?

Zu den Klassikern gehören Fliesenleger oder Bergleute, die in sehr tiefen Kniebeugepositionen arbeiten. Das bedeutet eine erhebliche Belastung der Knorpelscheiben in den Knien. Für diese beiden Berufsgruppen gilt ein solcher Knieverschleiß auch als Berufskrankheit.

Wie lassen sich Arthrosen, Rheuma und Gicht im Schmerzbild voneinander abgrenzen?

Das, was am häufigsten an den Gelenken wehtut, ist der Verschleiß, also die Arthrose. Die rheumatoide Erkrankung des Gelenkes, die Arthritis, macht andere Symptome. Im Spätstadium kommt es zwar häufig auch zu Gelenkschmerz, aber vorher gibt es Schwellungen, Überwärmungen oder Steifigkeit bereits am Morgen.

Der Arthrosepatient hat klassischerweise erst Beschwerden, wenn er sein Gelenk schon über einen längeren Zeitraum belastet hat oder aber auf den ersten paar Metern. Wir sprechen da vom sogenannten Anlaufschmerz.

Wann kommt es zur Versteifung des Gelenks?

Bei der Arthrose legt der Körper das Gelenk von selbst als Schutzmechanismus steif, damit es nicht wehtut. Wir als Orthopäden sprechen von der wohltuenden Versteifung im Alter. Das kann man auch künstlich herbeiführen. Allein bei den operativen Eingriffen gibt es die Möglichkeit, die kaputten Gelenke durch Kunstgelenke zu ersetzen.

Was halten Sie von alternativen Heilmethoden?

Ist eine Arthrose im Gang, lässt sie sich nicht mehr zurückdrehen. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass alternative Heilmethoden die Symptome behandeln oder lindern können. Das liegt aber auch daran, dass derartige Studien gar nicht aufgelegt werden. Grundsätzlich gilt die Regel: alles machen, was hilft.

Vitamin E gilt als relativ erfolgversprechendes Therapeutikum.

Für den Einsatz von Vitamin E oder auch Hyaluronsäure gibt es zahlreiche Studien, die aber keine eindeutigen Erfolge nachweisen. Wenn aber die Alternative ein Kunstgelenk ist, dann ist es völlig legitim, vorab derlei Methoden auszuschöpfen.

Also ist das Kunstgelenk das letzte Mittel?

Genau, oder die künstliche Versteifung.

Wie lässt sich im akuten Schmerzschub Abhilfe schaffen?

Es gilt, die Reizung der Gelenkhaut zu behandeln, mit Schmerzmitteln oder Kühlung. Eine weitere Möglichkeit ist, etwas Kortison zu spritzen. Das unterdrückt die Reizung der Gelenkinnenhaut und hilft in Kombination mit einem Schmerzmittel sehr viel unmittelbarer bis hin zur Schmerzfreiheit im akuten Schub. Letztlich wird der Schmerz dabei nur ausgeschaltet und das Gelenk dann so weiterbelastet, als wäre es gesund. Das ist für die Arthrose alles andere als günstig.

Welche Formen der Bewegung empfehlen Sie?

Sportarten mit weichen und fließenden Bewegungen, Yoga zum Beispiel.

Wann kommt man um eine OP nicht mehr herum?

Wenn der Leidensdruck des Menschen so hoch ist, dass er kein normales Leben führen kann, und andere vernünftige Methoden ausgeschöpft sind.

Sanfte Bewegungssportarten wie Yoga tun den Gelenken gut. Quelle: dpa

Der richtige Sport bringt Entlastung Der menschliche Körp er besteht aus gut 140 Gelenken. Bei vielen Menschen funktionieren sie einwandfrei. Gelenkverschleiß lässt sich in der Regel kaum aufhalten. Doch mit dem richtigen Sport kann Entlastung und Linderung erzielt werden. Harte, unvermittelte Stoßbelastungen sowie Sportarten, die das Gelenk zu lange in einer Position belassen, sind daher ungünstig. Wer bereits Arthrose oder andere Gelenkschädigungen hat, sollte sich Sportarten aussuchen, bei denen wenig belastende Bewegungen ausgeführt werden. Viele Orthopäden empfehlen Schwimmen. Das verringert das eigene Körpergewicht, entlastet die Gelenke. Darüber hinaus lassen sich die Gelenke umgebenden Strukturen durch Fahrradfahren, Übungen mit dem Theraband oder Gymnastik stärken. Wer seine angestammte Sportart nicht aufgeben möchte, kann sie auch modifizieren. Bei Knieproblemen sei zum Beispiel Walken oft die bessere Wahl als Joggen, raten Sportwissenschaftler. Wer partout nicht aufs Joggen verzichten will, sollte auf den richtigen Untergrund achten: Feld- und Waldwege statt Asphalt. Besser als sein Ruf für Gelenke ist das Gerätetraining im Fitnessstudio. Dort können alltagstaugliche Bewegungsmuster wie das richtige Heben, Tragen oder, Kniebeugen trainiert werden – allerdings nur mit entsprechender fachlicher Begleitung.

Von Interview: Carolin Burchardt/RND