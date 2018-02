Die Schattenseite der Sonne

Greifswald. Es begann mit einer Hautveränderung auf dem Rücken. Manfred Binz (74) maß ihr wochenlang keine Bedeutung bei. Wenn sie juckte, nahm er den Kleiderbügel zum Kratzen. Als er im Sommer des vergangenen Jahres morgens mit blutverschmiertem Pyjama aufwachte, schickte ihn seine Frau zum Arzt. Der Hautarzt diagnostizierte den sogenannten schwarzen Hautkrebs – ein malignes Melanom. „Ich habe einen Riesenschrecken bekommen“, sagt der frühere Maurer aus Sellin.

Der schwarze Hautkrebs neigt, anders als die hellen Hautkrebstypen, eher zur Metastasenbildung. Hautkrebs wird meist mit einem Eingriff entfernt. Wenn er weiter fortgeschritten ist, kommen zusätzlich Bestrahlungen oder Medikamente zur Behandlung infrage. Bei Binz hatte der Tumor ebenfalls bereits gestreut. Er wurde großflächig entfernt, ebenso die befallenen Lymphknoten. Metastasen in der Achselhöhle und der Lunge werden seit vier Monaten im Hauttumorzentrum der Universitätsklinik Greifswald behandelt.

Dr. Andreas Arnold, Leiter des Hauttumorzentrums der Universitätklinik Greifswald, untersucht mit einem Dermatoskop den Rücken von Manfred Binz auf Hautkrebs. Quelle: dpa-tmn

„Sonnenbrände sind eine dermatologische Katastrophe“

Als Hauptrisikofaktoren für Hautkrebs gelten eine mehrfach extreme und die im Leben insgesamt aufgenommene UV-Strahlung durch Sonne oder auch Solarien. Um jeden Preis braun werden zu wollen – das treibt vor allem bei helleren Hauttypen das Risiko in die Höhe, sagt Andreas Arnold, Leiter des Hauttumorzentrums der Universitätsklinik Greifswald. Gefährdet sind aber nicht nur Sonnenanbeter, sondern auch Menschen, die wie Binz viele Jahre unter freiem Himmel gearbeitet haben. Die UV-Belastung zeigt ihre Wirkung meist erst nach Jahrzehnten. Manfred Binz kann sich erinnern, dass er oft Sonnenbrand hatte. Dann pellte sich die Haut in großen Lappen vom Rücken. „Sonnenbrände sind die dermatologische Katastrophe“, sagt Arnold.

Regelmäßiges Screening erhöht die Heilungschancen

Früh erkannt, stehen die Heilungschancen bei Hautkrebs meist besser. Deshalb sollte man das Screening zur Früherkennung in Anspruch nehmen: Ab einem Alter von 35 Jahren übernehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen alle zwei Jahre die Kosten dafür. Dermatologen oder speziell fortgebildete Hausärzte untersuchen dabei die Haut am ganzen Körper.

Ziel der Früherkennung ist es, den Zeitpunkt der Diagnose vorzuverlegen. Denn die Erfolgsprognose der Behandlung hängt davon ab, wie weit die Krankheit bei der Diagnose fortgeschritten ist, wie Ralph von Kiedrowski, Vorstandsmitglied im Bundesverband Deutscher Dermatologen (BVDD), sagt. Bei einer frühen Diagnose sei auch die Behandlung weniger belastend. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass der schwarze Hautkrebs gestreut hat, geringer.

Selbstkontrolle mit der „Abcde“-Regel

Auch wer regelmäßig zum Screening geht, sollte seine Haut selbst inspizieren, betont der BVDD. Hautkrebsvorstufen sind sichtbar und zum Teil auch tastbar. Der schwarze Hautkrebs ist meist ein dunkler, unregelmäßig geformter Hautfleck, dessen Farbe, Größe und Form sich verändern können. Beim weißen Hautkrebs ist eine schuppende, verfärbte oder unebene Hautstelle ein Anzeichen. Zur Selbstkontrolle kann man die „Abcde“-Regel anwenden, um Leberflecken von Hautkrebs zu unterscheiden, wie die Deutsche Krebshilfe erläutert.

Genau hingeschaut: Mit einem Vergrößerungsglas untersucht ein Hautarzt die Haut, um Hautkrebs frühzeitig auf die Spur zu kommen. Quelle: dpa

A steht für Asymmetrie – eine ungleichmäßige Form ist ein Warnsignal. B meint Begrenzung – verwaschene, unebene und raue Ränder können auf Hautkrebs hindeuten. C steht für Color, also Farbe. Treten in einem Muttermal verschiedene Farben – etwa Rosa, Grau oder Schwarz – auf, sollte man das vom Arzt abklären lassen. D wie Durchmesser: Liegt dieser bei einem Muttermal über fünf Millimetern, ist das ebenfalls ein Warnsignal. E steht für Entwicklung und bedeutet, dass man mit einem Muttermal, das sich in den vergangenen drei Monaten verändert hat, zum Arzt gehen sollte. Bei der Selbstkontrolle sollten auch Finger, Fußsohlen und Ohren von der Untersuchung nicht ausgenommen werden.

Bester Schutz: Die Sonne meiden

Die beste Möglichkeit, Hautkrebs zu verhindern, ist ein dosierter und dem Hauttyp angepasster Umgang mit der Sonne. Vor allem die Mittagssonne sollte man meiden. Um die Intensität der Sonne einschätzen zu können, hilft auch der UV-Index: Er gibt die Stärke der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung auf einer Skala von 1 bis 11+ an. Die Prognose für den UV-Index kann man beim Bundesamt für Strahlenschutz unter www.bfs.de nachschauen.

Die Metastasen bei Manfred Binz sind im Laufe der Behandlung geschrumpft, sagt Arnold. „Derzeit sieht es so aus, als ob der Tumor erfolgreich bekämpft werden kann, aber dies ist zunächst nur ein Teilsieg.“

Von Martina Rathke/RND