Der farblose Wacholderschnaps erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Drei Blogger stellen deshalb hier ihre Lieblingsrezepte vor.

Gin Dudl

Gin bzw. Gin Tonic habe ich schon vor einiger Zeit für mich entdeckt, aber mein absoluter Favorit ist und bleibt der Gin Dudl. Diesen Cocktail habe ich das erste Mal in Österreich als Aperitif getrunken – und war sofort begeistert. Der Gin Dudl ist herrlich prickelnd, erfrischend kräuterig und leicht süß! Das perfekte Getränk für laue Herbstabende oder erholsame Stunden vor dem Kamin.

So geht’s

1 Teil Gin, 2 Teile Almdudler, drei Eiswürfel und eine Scheibe Zitrone in ein Glas geben und umrühren, fertig.

– das wird gebraucht: Gin, Almdudler, Eiswürfel, eine Zitrone

Über das Blog

Basteln, werkeln, malen, gestalten, dekorieren, backen und kochen – Lena Mandler liebt es, die Dinge selbst anzupacken. Etliche DIY-Projekte hat die Architektin aus Hessen bereits umgesetzt, seit 2014 bloggt sie darüber auf

www.grey-crown.blogspot.com. Anfangs noch unsicher, ob die Sache etwas für sie ist, betreibt die 32-Jährige ihren Blog inzwischen mit großer Leidenschaft: „Ich brauche das kreative Chaos und habe viel Freude daran, meine Ideen mit anderen zu teilen.“ Wie sie sich als Bloggerin nennt, musste Mandler übrigens nicht lange überlegen: Grau ist Mandlers Lieblingsfarbe, Krone ihr Mädchenname – et voilà.

Kokos-Ingwer-Drink

Die herrliche Schärfe vom Ingwer, leichte Exotik vom Kokoswasser und erfrischende Spritzigkeit vom Sodawasser – unser Kokos-Ingwer-Drink ist wunderbar erfrischend und geschmacklich mal etwas anderes. Das perfekte Gin-Getränk für die kühle Herbstzeit.

So geht’s

Erst Eiswürfel, Ingwerlikör und Gin in ein passendes Cocktailglas geben und mit Kokoswasser und Soda aufgießen. Anschließend mit zwei frischen Ingwerscheiben und einem Thymianzweig garnieren. Chin-chin!

– das wird gebraucht: 4 cl Ingwerlikör, 3 cl Gin, 8 cl Kokoswasser, 4 cl Soda, 3 Eiswürfel, 2 Ingwerscheiben, 1 Thymianzweig

Über das Blog

„Handarbeit ist ein super Ausgleich zum stressigen Alltag“, da sind sich Anna Heuberger und Petra Gschwendtner einig. Seit 2012 betreiben die beiden Österreicherinnen das DIY-Blogazine

www.welovehandmade.at, bei dem sich alles ums Thema Selbermachen dreht. Dabei teilen sie ihre DIY-Anleitungen, Rezepte und Ideen nicht nur im Internet, sondern auch bei Workshops, die sie in Wien und Umgebung anbieten. Ihr Motto „Craft – Inspire – Celebrate“ passt letztlich auch zu ihrer Vorliebe für Gin. „Unser Lieblingscocktail mit Gin ist der Gin Gin Mule. Aber auch ausgefallenere Varianten, wie unser Kokos-Ingwer-Drink, schmecken ganz fabelhaft.“

Spicy Gin Tonic

Für mich ist ein klassischer Gin Tonic eigentlich das Beste, das man mit Gin anstellen kann. Will ich meinem Drink aber noch einen besonderen Dreh geben, mische ich frische oder getrocknete Botanicals hinzu – von Rosmarin bis rosa Pfeffer ist alles möglich. Nichts finde ich allerdings geschmacklich spannender als die Kombination mit Chili wie bei meinem Spicy Gin Tonic.

So geht’s

4 cl bis 6 cl Gin, 160 bis 200 ml Tonic Water, vier Eiswürfel und eine rote Thai-Chili in ein Glas geben, umrühren, fertig.

– das wird gebraucht: Gin, Tonic Water, Eiswürfel, eine rote Thai-Chili

Über das Blog

Maximilian Mende macht man in Sachen Gin nichts vor: Vor sechs Jahren hat er das Trendgetränk für sich entdeckt, seither hat er mehr als 650 verschiedene Sorten Gin probiert und bloggt über seine Erlebnisse auf

www.ginnatic.com. Ein guter Gin, so der 30-jährige Bayer, sollte keine scharfe Alkoholnote haben, sondern den Duft und Geschmack der Botanicals (insbesondere Wacholder), aus denen er gemacht ist, tragen. „Außerdem macht guter Gin keine Kopfschmerzen“, erklärt er. Mende, der inzwischen 512 Flaschen Gin zu Hause hat und sich selbst als „Ginfluencer“ bezeichnet, glaubt nicht an das Ende des Gin-Booms: „Ich glaube sogar, dass wir gerade erst am Anfang stehen.“

