„Dragon“ bringt der ISS frischen Nachschub

Cape Canaveral. Die ersten Experimente für die Mission „Horizons“ mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst sind auf dem Weg zur Internationalen Raumstation (ISS). Beladen mit rund 2600 Kilogramm Nachschub startete der private Raumfrachter „Dragon“ in der Nacht zum Dienstag zur ISS. Der unbemannte Frachter sei erfolgreich an Bord einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Almost 5,800 pounds of science, supplies and cargo just left Earth at 4:30pm ET to head to humanity's orbiting lab - the @Space_Station. The @SpaceX #Dragon cargo vehicle is scheduled to arrive at its new orbital home on Wed. Details: https://t.co/LRl2843tfq pic.twitter.com/EwK92WUJmz