Hannover. Die Kichererbsen sollten selbst gekocht werden. Die Mühe lohnt sich, da der Geschmack so noch intensiver wird.

So geht’s

Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Das Backblech mit Backpapier auslegen und die Butternusskürbisstücke darauflegen. Mit eineinhalb Esslöffeln Olivenöl, einem halben Teelöffel Salz und einer Prise Pfeffer vermischen. Die Kürbisstücke gleichmäßig auf dem Backblech ausbreiten und 30 Minuten rösten. Danach wenden und für weitere zehn bis 15 Minuten in den Ofen schieben, bis sie gebräunt sind. Das Blech herausnehmen und beiseitestellen.

Das restliche Olivenöl in einem großen Topf auf mittlerer Flamme erhitzen. Die Zwiebeln hineingeben und fünf Minuten anbraten, bis sie goldbraun sind. Den Knoblauch zugeben und drei Minuten weiter braten. Petersilienstiele, Kreuzkümmel, Paprikapulver und einen halben Teelöffel Salz hinzufügen, alles ein bis zwei weitere Minuten braten. Die Möhrenstückchen und 240 Milliliter Kirchererbsenkochflüssigkeit (oder Wasser) einrühren und alles auf hoher Flamme zum Kochen bringen. Den Topf abdecken, die Flamme reduzieren und alle Zutaten zehn bis zwölf Minuten köcheln lassen, bis die Möhren gar sind.

Die Tomaten und die Kichererbsen hinzufügen. Die Flamme wieder hochstellen und die Zutaten zum Kochen bringen. Den Topf abdecken, die Flamme reduzieren und den Eintopf zehn weitere Minuten köcheln lassen. Das Harissa, die Petersilienblätter und den gerösteten Kürbis einrühren. Alles ein paar weitere Minuten köcheln lassen, damit die Aromen miteinander verschmelzen können. Den Eintopf abschmecken und servieren.

Zutaten für sechs Portionen: 1 mittelgroßer Butternusskürbis, geschält, entkernt und in 1 cm große Dreiecke geschnitten, 3 EL natives Olivenöl, Meersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer,

2 mittelgroße Zwiebeln, gewürfelt, 8 große Knoblauchzehen, fein gehackt, ¼ Handvoll (10 g) fein gehackte Petersilienstiele, 1½ TL gerösteter, gemahlener Kreuzkümmel, 1 TL Paprikapulver, 3 mittelgroße Möhren, per Rollschnitt in 1 cm große Stücke geschnitten, 240 ml Kichererbsenkochflüssigkeit oder gefiltertes Wasser, 800 g Tomaten, gehackt, 400 g gekochte Kichererbsen, 3 bis 4 TL Harissa, oder nach Geschmack ½ Handvoll (20 g) frische gehackte Petersilienblätter, plus mehr zum Garnieren.

Das Rezept stammt aus dem Buch „Celebrating Whole Food“ der US-Ernährungsexpertin Amy Chaplin, Unimedica, 34 Euro.

