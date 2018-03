„Ein anderer Blick kann das Leben verändern“

Weiterswiller. „Das echte Leben ist so viel schwerer als das virtuelle. Dort kann ich sein, wer immer ich sein will. Das ist verlockend“, sagt Kankyo Tannier. Wie die medienaffine Zen-Nonne Ruhe und Ausgleich findet, verrät sie im Interview.

Sie haben ein Buch über die Stille geschrieben – über 200 Seiten stark. Was gibt es so viel zur Stille zu sagen?

Ich gehe oft in den Wald. Während ich an den Bäumen vorbeistapfe, erfahre ich immer wieder innere Stille. Irgendwann wurde mir klar, dass diese Stille überall sein kann. Selbst im größten Chaos. Man muss nur die Bedingungen schaffen.

Warum sollte ich die brauchen?

Stille, wie ich sie verstehe, ist ein anderer Blick auf sämtliche Aktivität. Vor allem auf das Alltägliche. Sie ist eine andere Form der Aufmerksamkeit. Wer sie besitzt, hat einen anderen inneren Rhythmus, der das Leben angenehmer macht.

Jetzt komme ich nicht ganz dahinter, was Sie mit Stille meinen.

Stille ist jedenfalls nicht die Abwesenheit von Geräuschen. Sie ist eher eine innere Haltung. Trotzdem kann sie zum Beispiel damit beginnen, dass ich beim Autofahren nicht das Radio einschalte und beim Joggen auf meine Kopfhörer verzichte.

Mir hilft das dabei, meine Gedanken schweifen zu lassen.

Mit Musik überdecken wir Lärm mit Lärm. Dabei sind die Geräusche der Natur die ursprünglichen. Wenn wir in einer Einheit mit allen unseren Sinnen sind, dann blendet unser Ohr Störgeräusche aus. Dagegen: Wenn wir Musik hören, tue ich das eine und beschäftige mich mit dem anderen. Das ist eine Distraktion. Wir zerstreuen uns selbst.

In Ihrem Buch schreiben Sie auch, Stille bedeute, nicht zurückzubellen, wenn beispielsweise unser Nachbar uns anbrüllt. Klingt so, als seien Menschen mit innerer Stille gute Angriffsziele.

(lacht) Nein, ganz und gar nicht. Das war ein Beispiel, um zu zeigen, wie sich die Haltung der Stille ausdrücken kann. Stille bedeutet Ausgeglichenheit, nicht gleich auf jede Provokation anzuspringen. Aber sie bedeutet nicht, dass wir uns alles gefallen lassen. Irgendwann ist eine Grenze überschritten. Und das muss man deutlich machen.

Neben den praktischen Beispielen schwappt in Ihrem Buch immer wieder auch subtile Gesellschaftskritik mit. Sie sprechen von einer hyperaktiven Gesellschaft und von Medien, die uns emotional steuern.

Wir stehen gerade an einem ganz speziellen Punkt der globalen Entwicklung. Seit 20 Jahren gibt es das Internet, seit rund zehn soziale Netzwerke. Beides ist ungemein hilfreich, wenn es darum geht, uns das Leben zu erleichtern. Aber wir müssen in den nächsten Jahren lernen, wie wir es schaffen, uns von beidem nicht vollständig abhängig zu machen. Es besteht die Gefahr, dass wir uns sozial abkoppeln. Das echte Leben ist so viel schwerer als das virtuelle. Dort kann ich sein, wer immer ich sein will. Das ist verlockend.

Was verstehen Sie unter Entkopplung?

In dem Moment, in dem ich mich mit meinem Handy beschäftige, ist mein Bewusstsein nur noch in der virtuellen Welt, nicht mehr in der realen. In der virtuellen prasseln durchgehend andere Medien auf uns ein. Niedliche Bilder genauso wie Videos von Gewalt, Terror und Ungerechtigkeit. Sie alle wecken Emotionen in denen, die sie betrachten. Diese Emotionen sind real: Sie kommen direkt in unsere Körper, ohne dass wir es bemerken können. Nach und nach, Video für Video, verstopft unser Körper durch all diese Emotionen.

Was also müssen wir lernen, um diese Entkopplung zu verhindern?

Wir müssen das, was wir fühlen, richtig bewerten und einschätzen können. Vor allem müssen wir schauen: Was macht das gerade mit mir, damit wir diese Emotionen nicht an uns heranlassen und diesen Stau umkehren können.

Also eine Art ständige Selbstbeobachtung?

Genau. Man ist in sich und bewertet sich selbst. Körper und Geist müssen eins sein.

Ich habe das Gefühl, derzeit hinterfragen sich alle permanent selbst. Innere Stille haben Sie deswegen nicht.

Dann suchen sie innere Zufriedenheit, sind aber nicht in der Lage, den Status quo zu akzeptieren. Sie hören zwar in sich hinein, aber die Ziele, die sie sich selbst stellen, sind unerreichbar. Einige versuchen etwa, immer froh zu sein. Innere Stille bedeutet hingegen, sich mehr mit sich selbst anzufreunden, so wie man ist.

Ehrlich gesagt, finde ich dieses ganze Gerede über sich selbst egoistisch.

(lacht) Ich finde es auch manchmal speziell, wenn andere nur über sich selbst sprechen. Aber das ist eher eine Charaktereigenschaft und hat mit innerer Stille nichts zu tun. Es geht eher darum, ein Gleichgewicht aus Selbstvergessen und Selbststudium zu finden.

Wann haben Sie innere Stille das erste Mal selbst erfahren?

Da muss ich so sieben oder acht Jahre alt gewesen sein. Ich habe mich entschieden, mich allein auf den Weg zu machen, und saß an einem gewaltigen Berg. Was ich sah, war so unglaublich einprägsam und berührend. Und da war dann dieses Gefühl. Einsamkeit mit ganz viel Licht. So beschreibe ich innere Stille auch in meinem Buch: Licht in der Einsamkeit.

Fühlt sich Stille für jeden so an?

Ich glaube, ja.

Wollen Sie das den Lesern vermitteln?

Ich will ihnen einen anderen Blick auf die Gesellschaft aufzeigen. Ich will, dass sie ein Leben führen, an dem sie Spaß haben, indem sie vielleicht meine Übungen darin integrieren.

Was empfehlen Sie unseren Lesern?

Man kann jeden Tag entscheiden, sein Leben zu verändern. Wenn man das macht, begibt man sich auf ein Abenteuer. Das können kleine Veränderungen sein. Zum Beispiel geht jemand jeden Tag denselben Weg zur Arbeit. Bis er beschließt, auf seinem Weg nicht geradeaus, sondern in den Himmel zu schauen. Plötzlich ist alles anders. Das ist eine kleine Maßnahme, die das Leben gänzlich verändern kann.

Kankyo Tannier: „Stille – Meine buddhistische Kur für ein leichteres Leben“. Arkana-Verlag. 208 Seiten, 18 Euro, ab 10. April. Quelle: Verlag

Die Stille in den Alltag holen Stille der Augen: Halten Sie an und wenden Sie Ihren Blick nach unten. Verharren Sie so eine gute Minute oder mehr. Entspannen Sie nach und nach die Augenlider und die Augenmuskeln. Halten Sie Ihre Augen halb offen, um die Verbindung zur Außenwelt zu erhalten. Erwartete Wirkung: Wenn Sie den Blick senken, können Sie sich neu fokussieren und in den gegenwärtigen Moment zurückkehren. Der Gong: Bei der Computerarbeit innehalten, indem Sie einen Gong alle 30 Minuten läuten lassen. Programmieren Sie diesen und – sobald Sie den Ton hören – drehen Sie Ihren Sitz, um die Perspektive zu wechseln. Dehnen und strecken Sie sich einen Moment und fühlen Sie Ihren Körper und Atem. Wenn Sie sehr gestresst sind, nehmen Sie sich gut fünf Minuten Zeit! Bewusste Atmung: Legen Sie eine Hand auf den Bauch und machen Sie sich bewusst, wie Ihr Körper atmet. Von morgens bis abends macht er das ganz automatisch. Hier geht es nun darum, dies zu erkennen und ganz neutral zu beobachten. Ändern Sie nicht Ihre Atmung. Seien Sie einfach dabei wie bei einem Freund.

Von Interview: Julius Heinrichs/RND