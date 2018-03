Eine tragende Rolle

Hannover. Foodbloggerin Mia Frogner lädt gern zu Gerichten ein, bei denen ihre Gäste ihr Essen selbst zubereiten müssen. Denn sie unterhält sich lieber mit ihnen als in der Küche zu stehen. Frogner bereitet dann alles vor und stellt viele leckere Zutaten und Dips auf den Tisch. In der Mitte steht eine große Schüssel mit lauwarmem Wasser, denn das ist es, was die Reisblätter so flexibel macht. Dann müssen die Gäste nur noch ihre Lieblingszutaten einrollen. Für Sommerrollen eignet sich der scharfe, stoffwechselanregende und kalorienarme Rettich sehr gut.

So geht’s

Zutaten (für zwei Portionen):

1 Portion Reisnudeln, ½ Gurke, 1 Frühlingszwiebel, 2 kleine Winterrettiche, 1 Möhre, Reisblätter für die Rollen, frische Minze und/oder Koriander, gerösteter Sesam

Erdnusssoße

2 Knoblauchzehen, 1 daumengroßes Stück Ingwer, 1 ½–2 EL Sojasoße, ½ EL Reisessig, 1–2 EL Sriracha-Soße oder Chiliflocken, 2 EL Erdnussbutter naturell, ½ EL Agavensirup oder flüssiger Honig

Zunächst die Erdnusssoße zubereiten. Dafür Knoblauch und Ingwer reiben und mit den übrigen Zutaten verrühren. Mit einem Schneebesen löst sich die Erdnussbutter besser auf. Zur Vorbereitung der Reisnudeln vorab Wasser aufkochen. Die Nudeln dürfen nicht im Wasser kochen. Wasser im Wasserkocher oder -kessel erhitzen und in einer Schüssel über die Nudeln gießen. Stehen lassen, bis die Nudeln al dente sind, die Dauer hängt von der Dicke der Nudeln ab.

Hier ist es sinnvoll, für das Gemüse einen Julienne-Hobel zu benutzen, um ganz dünne Streifen zu erhalten, aber es geht auch mit einem Käsehobel oder einem scharfen Messer. Es lässt sich nämlich dann leichter rollen, und aus einem wiederum magischen Grund schmeckt es auch besser. Wenn es mit dem Rollen losgehen soll, ein Blatt Reispapier nach dem anderen in die Schüssel mit dem lauwarmen Wasser tauchen oder unter fließend Wasser halten, bis es weich und transparent ist. Vorsichtig auf einen Teller legen, mit allen Zutaten füllen (man kann auch hier schon Soße dazugeben) und zusammenrollen: Zunächst beide Seiten einklappen, danach eine der Längsseiten und dann aufrollen.

Das Rezept stammt aus dem Kochbuch „Green Bonanza“ von der norwegischen Food-Autorin Mia Frogner, deren Motto lautet: „Alle grünen Dinge sind gut.“ Es ist erschienen im Jan-Thorbecke-Verlag und kostet 24 Euro. Quelle: Josefin Linder, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern

Von Sarah Franke/RND