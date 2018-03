Erfolgreich, wenn du es bist

Hannover. Erst Flop, dann top: Nachdem ihr Eislaufpartner Bruno Massot das Kurzprogramm verpatzte, sparte Aljona Savchenko nicht an verbalen Giftspritzen. Dem ARD-Hörfunk sagte sie: „Also von meiner Seite – ich war konzentriert. Leider ist Bruno ein wenig unkonzentriert gewesen.“ Ob der Druck zu groß gewesen sei? „Also für mich nicht.“ Zwei Tage später hingegen, nach einer Weltrekordskür und Olympiagold, kommt Savchenko aus dem Loben gar nicht mehr heraus. „Es gibt keinen besseren Partner“, „Ich habe Bruno immer gewollt“, hieß es da. Der Wechsel von Gift zu Glück zeigt, wie nah Enttäuschung und Euphorie im Spitzensport beieinanderliegen. Insbesondere, wenn der Erfolg von der Leistung eines anderen abhängt. Ein Gespräch mit dem Sportpsychologen Oliver Stoll über die Beziehung von Sportpartnern und ihren Umgang mit Erfolgen.

Oliver Stoll ist Leiter der Sportpsychologie an der Universität Halle und war psychologischer Betreuer der deutschen Mannschaft während der Olympischen Sommerspiele 2008. Quelle: privat

„Wir sind deshalb so stark, weil wir uns nicht lieben“, hat der Eisläufer Massot gesagt, nachdem er und Aljona Savchenko die Goldmedaille gewannen. Ist das eine Voraussetzung, um im Sport erfolgreich zu sein: sich nicht zu lieben?

Das ist eher eine Einzelmeinung. Wir finden im Sport alle möglichen Paarbeziehungen: Athleten, die Athleten lieben. Athleten, die Trainer lieben. Athleten, die jemand ganz anderen lieben. Gerade der Hochleistungssport ist hoch individualisiert. Jedes Team funktioniert da nach seinen eigenen Regeln.

Massot wurde extra gecastet, damit Savchenko Gold gewinnen kann. Nach welchen Kriterien läuft so ein Casting ab?

Da geht es vor allem um motorische und sportliche Leistungen. Die müssen passen, bevor alles andere passt. Charaktereigenschaften hingegen sind weniger wichtig. Im Fußball gibt es ja den berühmten Ausspruch: „Elf Freunde müsst ihr sein“ – aber den hat die Sportwissenschaft schon lange widerlegt. Die Anerkennung eines gemeinsamen Ziels ist deutlich wichtiger als Freundschaft eines Teams. Was nicht bedeutet, dass eine gute zwischenmenschliche Beziehung die Teamleistung nicht zusätzlich verbessern kann.

Gilt das auch bei größeren Teams?

Da verhält es sich etwas anders. Bei einem Zweierteam wie Massot und Savchenko sind die Rollen klar verteilt. Bei Mannschaften sind sie das nicht immer. Hier überlegen Trainer und Sportpsychologen eher, welcher Spieler auch aufgrund seiner Persönlichkeitsmerkmale zur Mannschaft passen könnte.

Was sind die Kriterien, nach denen die Auswahl dann schlussendlich erfolgt?

Wir nennen das die Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale: die Offenheit von Sportlern, ihre Rücksichtnahme auf andere, ihre Gewissenhaftigkeit, ihre Geselligkeit und ihre emotionale Verletzbarkeit. Doch auch bei Mannschaftssportarten gilt: Wichtiger als die Persönlichkeiten der Spieler ist es, ein gemeinsames Ziel zu betonen, für das alle gleichermaßen eintreten.

Noch einmal zurück zu Massot und Savchenko: Wenn nach einem Casting ein neues Team aufgebaut wird, führen Sportpsychologen wie Sie dann teambildende Maßnahmen durch?

Das ist eher selten der Fall, meistens liegt die Konzentration auf dem Training.

Massot und Savchenko bestachen vor allem durch ihre Präzision. Jede Bewegung war aufeinander abgestimmt, auf jedes Hakeln reagierte der jeweils andere perfekt. Liegt das an psychologischen Mechanismen, oder ist das Gewohnheit?

Die Sportler üben so oft miteinander – da werden die gezeigten Figuren über kurz oder lang zu automatisierten Prozessen.

Was passiert in Wettbewerbssituationen wie derjenigen in Pyeongchang mit der Psyche der beiden?

Das wird gern ein bisschen überhöht. Schon in den Proben bauen die Trainer von Leistungssportlern Drucksituationen auf. Denn diese erleben Leistungssportler in Wettkampfsituationen immer wieder. Natürlich ist Olympia in gewisser Weise einzigartig, aber Leistungssportler haben gelernt, ihre Aufregung im Wettkampf nicht an sich heranzulassen. Das ist wie bei Piloten. Die können bei Komplikationen ja auch nicht sagen: Hui, das wird mir hier gerade alles zu stressig. Genau für diese Situationen werden sie ausgebildet.

Wie sieht denn diese Vorbereitung aus?

Die größte Gefahr liegt darin, dass das Gehirn einen Wettkampf als Überforderung und nicht als Herausforderung einstuft. Denn wenn das so ist, schaltet der Körper auf Flucht und Kampf. Seine grobmotorische Aktivierung setzt ein, und mit den eleganten Choreografien ist es dahin. Also bringen wir Sportlern über Monate bei, Gefühle der Überforderung zu erkennen, zu kanalisieren und im besten Fall auszublenden, indem sich die Sportler ausschließlich auf das Hier und Jetzt konzentrieren.

Erfolgt eine entsprechende Vorbereitung auch in Bezug auf Erfolge und Misserfolge?

Die ist umso wichtiger. Aus Misserfolgen kann sich eine Abwärtsspirale entwickeln. Jeder Misserfolg mindert die Motivation, was die Leistung im Training mindert, was in weiteren Misserfolgen münden kann und so weiter. Das versuchen wir zu umgehen, indem wir Erfolge als Ergebnis der eigenen guten Leistung verbuchen, Misserfolge jedoch auf andere Faktoren zurückführen, etwa die Beschaffenheit des Eises oder die Tagesform. Zusammen überlegt man dann, wie man diese Hürden angehen kann, damit die Motivation nicht verloren geht.

Eines Ihrer Forschungsgebiete ist der Flow, das Erbringen von Höchstleistungen bei verändertem Bewusstsein. Im Flow verlieren Sportler das Gefühl für Zeit und Raum, sind ganz bei sich. Könnte die Goldmedaille von Pyeongchang auch ein Ergebnis des Flows sein?

Üblicherweise ist der Flow ein Phänomen zyklischer Sportarten, also Radfahren, Laufen oder Schwimmen. In der Routine vergessen die Sportler hier das Um-sie-herum. Ihre Bewegungsabläufe erfolgen automatisiert und teilweise unbewusst. Eine Theorie sagt, dass das genau dann der Fall ist, wenn die Anforderungen an und die Fähigkeiten von Sportlern absolut identisch sind. Der neurologische Ansatz geht hingegen davon aus, dass der Teil unseres Gehirns, der am meisten Kapazitäten schluckt, der präfrontale Kortex, bei bestimmten Sportarten eine Pause macht, um ganz in den Bewegungen aufzugehen. Ich habe nicht mit Massot und Savchenko gesprochen – aber ihre Choreografie machte durchaus den Eindruck, als wären sie während der Performance gänzlich abgedriftet. Nicht bei den komplizierten Figuren am Anfang, sondern bei den routinierten danach.

Die Hormone, die in Stresssituationen wie Wettkämpfen ausgeschüttet werden, sind ja dieselben wie diejenigen der Liebe. Auch, wenn Massot und Savchenko anderweitig vergeben sind, geschieht es häufig, dass Teammitglieder aus dem Leistungssport sich in ineinander verlieben?

Es mag sein, dass es passiert. Aber eine Regel ist es nicht. So etwas hört man deutlich öfter von Athleten und ihren Trainern. Und wie Massot gesagt hat: Vielleicht ist das auch ganz gut so.

Von Interview: Julius Heinrichs/RND