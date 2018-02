Fitness vom Teller

Hannover. Ein Stück Sandkuchen vor dem Sport, ein alkoholfreies Bier danach – die ideale Ernährung für Sportler hört sich nicht gerade nach Verzicht an. Nur wer sein Gewicht reduzieren möchte, sollte auch schon mal vor dem Frühstück loslaufen.

Wer abends zum Sport geht, sollte mittags eher etwas Leichtes essen. Fettarme Fleisch- und Fischsorten, Vollkornprodukte und Gemüse etwa. Aber dann hat man spätestens beim Sport wieder Hunger. Was tun? „Sie können eine halbe bis eine Stunde vor dem Sport ruhig noch etwas Kleines essen“, sagt Günter Wagner, Ernährungswissenschaftler am Institut für Sporternährung in Bad Nauheim. Am besten eine Banane, ein Stück Mischbrot mit süßem Belag oder ein Stück Sandkuchen – wie die Profisportler. Das versorgt den Körper sofort und anhaltend mit Energie, ohne ihn zu belasten.

Gilt das auch, wenn man abnehmen will? Leider nein. Wer abnehmen will, muss dafür sorgen, dass der Körper die eigenen Fettdepots zur Energiegewinnung nutzt. Auch, wenn es hart ist: Der Snack vor dem Training fällt dann weg. Denn: „Nüchterntraining ist zum Abnehmen optimal“, sagt Wagner. Wem es leichter fällt, der kann auch vor dem Frühstück trainieren. Aber egal, welche Zeit man wählt: Man muss wissen, dass der Körper weniger leistungsfähig ist, wenn man vorher nichts gegessen hat. Das ist nicht nur bei Wettbewerben wichtig. Generell sind Koordination, Reaktion und Konzentration schlechter, die Verletzungsgefahr dadurch höher. Joggen im halbdunklen Wald, Fahrradfahren auf der Straße oder Mannschaftssport sollte man deshalb besser lassen – und stattdessen zum Beispiel im Fitnessstudio trainieren.

Wenn man nüchtern trainiert, bekommt man doch nach dem Training Heißhunger und isst dann umso mehr. Das ist richtig. Der Grund: Der Glukosespiegel liegt im suboptimalen Bereich, wenn man vor dem Sport nichts isst. Aber es gibt einen Trick, um Heißhunger zu verhindern: Am besten isst man direkt nach dem Training eine Kleinigkeit, eine halbe Banane etwa, oder Rosinen kombiniert mit Nüssen. Das hebt den Glukosespiegel wieder etwas an und unterdrückt den Heißhunger. Das Abendbrot zu Hause sollte dann eher protein- als kohlenhydratreich sein. Also zum Beispiel Fleisch, Tofu, Hülsenfrüchte oder spezielles Eiweißbrot als Grundlage, dazu Gemüse. Wer nach dem Training viele Kohlenhydrate wie Nudeln, Kartoffeln oder normales Brot isst, unterbricht den Fettabbau – schlecht fürs Abnehmen.

Und wenn ich nicht abnehmen will, was esse ich dann nach dem Sport? Wer mit seinem Gewicht zufrieden ist, füllt die leeren Energiespeicher einfach wieder auf. Das geht am besten mit einer Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweiß, also Kartoffeln mit Ei, Milchreis, Grießbrei, einem kleinen Steak mit viel Kartoffeln oder Brot mit Käse oder Wurst. Dabei ist es übrigens egal, ob man vorher moderaten Ausdauersport, Yoga oder Krafttraining gemacht oder sich voll ausgepowert hat. „Nicht die Sportart entscheidet, sondern das Ziel“, sagt Wagner. Wer zusätzlich Muskeln aufbauen will, sollte auf eine Extraportion Eiweiß setzen. Und das möglichst bald nach dem Training, spätestens nach eineinhalb Stunden. Perfekt dafür: Ein Shake, zum Beispiel aus Buttermilch, Kefir oder Sojamilch mit Obst.

Was ist das ideale Sportgetränk? Ideal sind Fruchtsaftschorlen im Verhältnis 2:1 gemischt, also zwei Teile Mineralwasser und ein Teil Fruchtsaft. Auch ein alkoholfreies Bier ist nach dem Sport prima. Sowohl die Schorle als auch das Bier enthalten Kalium, ein wichtiges Mineral, das wir beim Sport ausschwitzen oder über den Urin abgeben. Kalium wird gebraucht, um nach dem Training den Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Ein höherer Fruchtanteil (bei vorgemischten Schorlen sind es oft bis zu zwei Drittel) ist vor allem während des Trainings schlecht, da der Körper die Inhaltsstoffe nur aufnehmen kann, indem er die Schorle im Magen zusätzlich verdünnt. Es kommt zu einem vorübergehenden Wasserentzug, der die Leistung verschlechtert. Relevant wird das jedoch erst bei Trainingszeiten über 45 Minuten. Bis dahin reichen in der Regel die körpereigenen Depots.

Mineralwasser mit einem Fruchtsaftanteil sind ideale Durstlöscher – nicht nur im Fitnessstudio. Quelle: Fotolia

Snack-Empfehlungen für Sportler Für die Eiweißzufuhr: Manche essen für eine gezielte Eiweißaufnahme gern spezielle Proteinriegel oder trinken Eiweißshakes. Solche Produkte seien allerdings teuer und im Alltag für die Versorgung mit Eiweiß nicht unbedingt nötig, erklärt der Verbraucherservice Bayern. Auch Lebensmittel wie mageres Fleisch, Hülsenfrüchte, Speisequark und Milch seien gute Eiweißlieferanten. Die Experten empfehlen als Snack nach dem Sport beispielsweise einen Magerquark mit einer kleinen Banane und etwas Zucker oder Marmelade. Auch gut ist ein ganz normaler Müsliriegel kombiniert mit rund 150 Gramm Naturjoghurt. Magermilchjoghurt ist ebenfalls ein guter Lieferant für Eiweiß, das aktiv bei der Fettverbrennung und dem Aufbau von Muskeln hilft. 150 Gramm Joghurt, mit zwei Walnüssen verfeinert, haben 100 Kalorien. Walnüsse sind reich an Vitaminen, Kalzium, Zink und Eisen. Zudem mindern sie Stress. Ein gekochtes Ei hat 80 Kalorien, sättigt gut und liefert für den Menschen das natürlichste und hochwertigste Eiweiß. Das ist ideal, um Muskeln aufzubauen, die Fett verbrennen. Einen Teelöffel Senf dazu (zehn Kalorien) wirkt zudem antibiotisch. Vitamine müssen sein: Frische Möhren sind schnell geschält. Und: 100 Gramm haben nur 25 Kalorien, dafür aber reichlich Vitamin A, das gut für die Augen ist, und Ballaststoffe, die satt machen. Möhren sollen außerdem helfen, den Blutdruck zu senken. Auch ein Apfel versorgt Sportler mit vielen Vitaminen. Zudem gibt die im Apfel enthaltene, leicht resorbierbare Fructose schnell Energie. Der Mineralstoff Kalium übernimmt zusätzlich wichtige Aufgaben im Nerven- und Muskelstoffwechsel. Der Ballaststoff Pektin in Äpfeln hat außergewöhnliche entgiftende Eigenschaften. Er unterstützt die Funktion der Leber, hilft unerwünschte Giftstoffe im Körper über die Verdauung zu beseitigen. Smoothies gehen immer: Wer nicht gern Obst am Stück zu sich nimmt, ist mit Smoothies gut beraten. Denn frisch zubereitet liefern die dickflüssigen Drinks Vitamine und andere wichtige Nährstoffe, die der Körper regelmäßig braucht. Smoothies sind eine ideale Zwischenmahlzeit, sollten aber nicht extra gezuckert werden. Zutaten für vier Portionen: 3 reife Birnen, 1 Banane, 1 reife Mango, 100 ml frisch gepresster Orangensaft, 50 ml Apfelsaft, 2 EL Bananenchips, 200 ml Ayran (türkisches Joghurt-Getränk). Zubereitung: Die Birnen, die Banane und die Mango schälen und das Fruchtfleisch in grobe Stücke schneiden. Die Früchte zusammen mit dem Orangen- und dem Apfelsaft, dem Ayran und einem Esslöffel Bananenchips in den Mixer geben und fein pürieren. Auf Gläser verteilen. Die restlichen Bananenchips grob zerbröseln und vor dem Servieren über den Drink streuen. Klehm/dpa

Von Monika Herbst/RND