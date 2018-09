Washington

Mit rund 4500 Kilogramm Nachschub und Material an Bord ist der japanische Raumfrachter HTV-7 an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Er hat unter anderem Lithium-Ionen-Batterien an Bord, die der deutsche Astronaut Alexander Gerst bei einem Außeneinsatz an der ISS montieren soll. Der Frachter sei mit einem Roboterarm eingefangen worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Für Gerst wird es der erste Außeneinsatz während der aktuellen Mission sein. Zuvor hatte er seine Kollegen bei einem Außeneinsatz unterstützt. Die zu montierenden Batterien werden benötigt, um Energie aus den Solarzellen der ISS zu speichern. Sie sollen ältere Nickel-Cadmium-Batterien ersetzen. Der HTV-7-Frachter war an Bord einer H-IIB-Rakete vom Tanegashima Space Center in Japan aus ins All geflogen.

