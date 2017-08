Für stramme Waden: Hoch hinaus per Kran

Hannover. In ihrem Fitnessratgeber „Powerpapa“ (Verlag Komplett-Media) stellen die beiden sportbegeisterten Väter Andreas Lober und Andreas Ullrich, der eine ehemaliger Leichtathlet, der andere Sportwissenschaftler, viele spannende Mitmachübungen für Ein- bis Sechsjährige vor. Heute: der Kran. Während diese Bewegung für sich recht einfach erscheint, wird sie mit Kind als Gewicht zur echten Herausforderung für Ihre Bauchmuskeln und kräftigt darüber hinaus Ihre Oberschenkel, das Gesäß und Ihre Waden. Die Bewegungsausführung: Setzen Sie sich auf den Boden und stellen Sie die Beine angewinkelt auf, die Füße sind eng zusammen. Ihr Kind steht direkt vor Ihren Füßen. Fassen Sie die Hände Ihres Kindes und ziehen Sie es leicht zu sich, sodass es sich gegen Ihre Schienbeine lehnen kann. Dann rollen Sie sich langsam nach hinten ab in die Rückenlage und heben gleichzeitig die Beine angewinkelt an, sodass Ihr Kind jetzt auf Ihren Schienbeinen liegt und zu Ihnen nach unten schaut. Aus der annähernd waagrechten Position der Unterschenkel strecken Sie Ihre Beine langsam und möglichst weit in die Senkrechte. Dann beugen Sie die Beine wieder. Hinweise: Halten Sie Ihr Kind gut fest, wenn Sie Ihre Beine nach oben strecken. Nach der letzten Wiederholung kann es dann wie bei einer Rutsche von Ihren Beinen in Ihren Schoß gleiten. Ziehen Sie den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, um die Bauchspannung zu halten. Fällt das schwer, kippen Sie Ihre Beine zusätzlich etwas mehr zum Körper.

Nächste Woche: Unsichtbarer Stuhl

Von RND