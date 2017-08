Gestärkt in den Tag – so frühstücken Sie richtig!

Frühstücken: Ja oder nein? Über kaum eine Mahlzeit wird so viel diskutiert wie über das Frühstück. Was esse ich am Morgen? Muss ich überhaupt was essen oder kann ich stattdessen nicht lieber länger im Bett liegen bleiben? Das sind nur einige der vielen Fragen, die mir zu diesem Thema immer wieder gestellt werden.