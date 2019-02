Toulouse

Airbus stellt die Produktion seines Superjumbos A380 ein. Hintergrund seien Schwierigkeiten, Kunden für die Maschinen zu finden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit

Das größte Passagierflugzeug : Airbus A380

Kein Flugzeug kann so viele Passagiere transportieren: Der A380 hat je nach Ausstattung bis zu 853 Sitze. Der Superjet hat eine Reichweite von 15.200 Kilometern und ist gut 72 Meter lang. Seine Flügelspannweite liegt bei knapp 80 Metern. Für den Luftgiganten bekamen zahlreiche Flughäfen neue Terminals. Nun stellt Airbus die Produktion ein. Der Airbus ist nicht nur das größte, sondern auch das teuerste Passagierflugzeug der Welt. Mehr als 400 Millionen Euro kostet das Grundmodell.

Das größte Frachtflugzeug: Antonow An-225

Auch wenn die Ausmaße des A380 beachtlich sind: Er ist nicht die Nummer eins am Himmel. Das schwerste und längste Flugzeug der Welt ist die Antonow An-225. Das Frachtflugzeug hat eine Flügelspannweite von 88,4 Metern und kann bis zu 250 Tonnen Fracht transportieren. Darin schlägt sie kein anderes Flugzeug.

Die größte Spannweite: Stratolaunch Carrier

Schaut man alleine auf die Spannweite, landet die Antonow An-225 nur auf Platz drei der größten Flugzeuge. Platz eins gehört dem Trägerflugzeug „Stratolaunch Carrier“. Das Doppelrumpfflugzeug hat eine Spannweite von 117 Metern. 2019 ist der Erstflug geplant. Zukünftig soll es als Startplattform für Raketen dienen.

Das schnellste Passagierflugzeug : Concorde

Die Concorde war von 1976 bis 2003 im Einsatz. Noch heute hält sie den Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung in der zivilen Luftfahrt: Am 7. Februar 1996 schaffte sie die Strecke von New York nach London in 2 Stunden, 52 Minuten und 59 Sekunden. Doch als am 25. Juli 2000 eine Concorde in Paris abstürzte und mehr als hundert Menschen dabei ums Leben kamen, war das Ende für das Flugzeug gekommen. Das letzte Mal flog eine Concorde am 10. April 2003.

Derzeit scheint es aber eine Renaissance der Überschallflugzeuge zu geben: Boeings Hyperschallflugzeug soll die Strecke von London nach New York sogar in zwei Stunden schaffen.

Das schnellste Flugzeug: Lockheed SR-71 Blackbird

Die schnellsten Flugzeuge der Welt werden vom Militär genutzt. Die „Blackbird“ hält – obwohl sie schon lange nicht mehr fliegt – noch heute den Geschwindigkeitsrekord mit 3529 km/h. Das Flugzeug wurde zu Spionagezwecken eingesetzt. Als Satelliten diese Aufgabe übernehmen konnten, wurde die Reihe 1998 aufgegeben.

Von RND/asu