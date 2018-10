Logan

Das womöglich größte Lebewesen der Welt, ein Verbund von Zitterpappeln, ist ernsthaft gefährdet. Der sogenannte Pando im US-Staat Utah besteht nach Forscherangaben aus 47.000 Bäumen identischen Erbguts, die unterirdisch durch Wurzeln verbunden sind. „Pando existiert wahrscheinlich schon seit Tausenden von Jahren, genau können wir das Alter nicht bestimmen – aber jetzt kollabiert er vor unseren Augen“, sagte Wissenschaftler Paul Rogers von der Utah State University. Hauptgrund seien Maultierhirsche und andere Pflanzenfresser, die Baumsprosse verspeisen.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Darren McAvoy untersuchte Rogers nach eigenen Angaben erstmals die gesamte Kolonie der Amerikanischen Zitterpappel, die den Forschern zufolge mit 5,9 Millionen Kilogramm der „mutmaßlich größte bekannte Organismus der Welt“ ist. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher im Fachmagazin „PLOS ONE“. Der „Wald aus einem Baum“ wachse auf 43 Hektar. „Pando“ ist lateinisch und heißt „ich verbreite mich“.

Maultischhirsche finden einen Weg über die Zäune

Die Zitterpappeln haben ebenso wie etwa Robinien querwachsende Wurzeln, die in gewissen Abständen einen neuen Spross bilden, der zu einem Baum heranwächst. Die Pappelsprösslinge sind gutes Futter für Weidetiere, Elche oder eben Maultierhirsche.

Schon vor Jahren hätten Tiere nahezu alle jungen Baumsprosse gefressen, berichtet Rogers. Die Umzäunung eines kleineren Stückes im Jahr 2013 hat nach Forscherangaben auf dieser speziellen Fläche zunächst vielversprechende Ergebnisse geliefert. Eine größere umzäunte Fläche habe jedoch nichts gebracht, wie die neue Studie ergab. „Nach einer deutlichen Investition in den Schutz des ikonischen Pando-Klons sind wir sehr enttäuscht über das Ergebnis“, sagte Rogers. „Speziell Maultischhirsche scheinen einen Weg durch Schwachstellen im Zaun zu finden oder über den acht Fuß (2,4 Meter) hohen Zaun zu springen.“

Ist Pando wirklich das größte Lebewesen der Erde?

Es gebe eine klare Botschaft, sagt Rogers: „Wir können nicht Wildtiere und Wälder unabhängig voneinander managen.“ Pflanzenfresser vermehrten sich, wenn es keine Wölfe und andere Raubtiere mehr gebe. Zudem ließen Jäger oft eine hohe Anzahl zu. Es müsse mehr geschehen, Tiere reduziert oder Zäune verbessert werden.

In der Forschung ist umstritten, ob Pando tatsächlich das größte und schwerste Lebewesen auf der Erde ist. „Selbst wenn es sich um einen Klon handelt, so bin ich doch skeptisch, dass alle Bäume zusammenhängen“, sagte der Botaniker Stefan Dressler vom Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt/Main. „Wie will man das beweisen, dass nicht ein Teil abgetrennt ist?“ Solche Bäume könnten sich zwar bei Trockenheit gegenseitig unterstützen, aber generell sei jeder Baum einzeln lebensfähig. Zudem sei auch nicht sicher, dass es nicht irgendwo noch einen größeren solchen Baumverbund gebe.

Sicher aber seien Pflanzenfresser eine Gefahr für die Sprosse, sagte Dressler. Auch in Deutschland gäbe es bei zu dichtem Tierbesatz keine Verjüngung im Wald, wenn Jäger und Förster nicht nachhelfen würden.

Von dpa/RND