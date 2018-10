Cape Canaveral

Astronomen haben möglicherweise erstmals einen Mond außerhalb unseres Sonnensystems aufgespürt. Dieser sei so groß wie der Planet Neptun, teilten Forscher der Columbia University am Mittwoch mit. Außerhalb unseres Sonnensystem sind zwar viele Planeten vorhanden, ein Mond, der solche Welten umkreist, muss aber noch bestätigt werden. Der von den Wissenschaftlern entdeckte potenzielle Mond wäre deutlich größer als die Erde – und der Planet, den er umkreist so groß wie der Koloss Jupiter.

Im Zuge ihrer Forschung untersuchten die beiden Wissenschaftler Alex Teachey und David Kipping 284 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die bereits vom Kepler-Weltraumteleskop der US-Raumfahrtbehörde Nasa entdeckt worden waren. Lediglich ein Planet schien von einem Mond begleitet zu sein, der Kepler-1625b. Dieser umrundet wiederum den Stern Kepler-1625, der etwa die Größe unserer Sonne hat, aber älter ist. Sie sind in 8000 Lichtjahren Entfernung.

Große Behauptungen verlangen besondere Belege

Die Forscher waren auf der Suche nach einer zweiten Verdunkelung des Sternenlichts von Kepler-1625. Hauptgrund für die stellaren Helligkeitsschwankungen wäre der Planet Kepler-1625b, ein weiterer möglicherweise ein Mond – ein Exomond außerhalb unseres Sonnensystems.

Teachey mahnte angesichts des Forschungsstands zur Vorsicht: Wer vom ersten Exomond spreche, stelle eine große Behauptung auf und das verlange besondere Belege. „Außerdem ist die Größe, die wir für diesen Mond berechnet haben, etwa die Größe von Neptun, kaum zu erwarten, und deshalb ist auch hier Vorsicht geboten.“ Die Champagnerflaschen würden noch nicht geöffnet, witzelte er.

Von AP/RND