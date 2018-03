Helikoptereltern gibt es in Deutschland nicht

Berlin. Auf einem Berliner Spielplatz kletterten die Kleinen in zwei Meter Höhe, ohne Helm und weiche Matten, und deren Eltern saßen seelenruhig auf der anderen Seite des Spielplatzes, tranken Kaffee und unterhielten sich. Der Kulturschock setzte sich fort, als Sara Zaskes Tochter Sophia im Kindergarten angemeldet wurde: Da rannten die Kleinen wild umher, freies Spiel war wichtiger als alles andere. Und dann die Sache mit dem Feuer. Kann es wirklich sein, dass Vier- bis Sechsjährige im Kindergarten dazu angehalten wurden, selbsttätig unter Aufsicht mit Streichhölzern umzugehen? In Amerika wäre das alles undenkbar.

Wirbt in den USA für den deutschen Erziehungsstil: Die US-Journalistin Sara Zaske hat mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern sechs Jahre in Berlin gelebt. Quelle: privat

Schluss mit der Überbehütung

Sara Zaske konnte ihren Kulturschock überwinden. Und sie schrieb ein Buch darüber: „Achtung Baby“, kürzlich erschienen, ist in den USA zum Bestseller geworden. Die Deutschen, predigt die Journalistin aus dem US-Bundesstaat Oregon, erziehen ihre Kinder zu selbstständigen Persönlichkeiten, begegnen ihrem Nachwuchs auf Augenhöhe – und geben ihm dadurch mehr Sicherheit fürs Leben mit als die überängstlichen amerikanischen Eltern. „Aus überbehüteten Kindern werden ängstliche Erwachsene“, sagt Zaske im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir müssen mit dieser Überbehütung Schluss machen.“

Von klein auf zu selbstständigen Persönlichkeiten

Während ihrer sechs Berliner Jahre wurde die Familie Zaske größer, Sohn Ozzie kam hinzu. Und wie fast jedes Berliner Kleinkind sauste Ozzie bald mit dem Laufrad über die Bürgersteige seines Kiezes. „Er wurde viel zu schnell, ich kam nicht mehr hinterher“, erinnert sich Sara Zaske an ihre Panik. Eine deutsche Mutter aber blieb cool: „Du musst ihm beibringen, an der Ecke zu warten. Mehr kannst du eh nicht tun.“ Die Devise für spätere Jahre lautet: „Lass sie allein U-Bahn fahren. Und schick sie zum Karatekurs.“

Zaske beschreibt mit lesenswerter Selbstironie, wie sie vom Balkon aus den ersten Gang ihrer Tochter zum Bäcker nebenan überwachte – und den glücklichen Ausdruck auf Sophias Gesicht, als sie vom unbegleiteten Brötchenholen zurückkam. Sie lobt deutsche Eltern für ihre Sturheit, dass die Kinder an die frische Luft gehören („Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung“).

Kein Wort über Helikoptereltern

Was Zaske schreibt, ist natürlich hoch klischeehaft. Ihr Buch gesellt sich zu einer Reihe von Erziehungsratgebern zurückgekehrter Expat-Eltern, die über die nonchalante französische Erziehung, die naturverbundenen Schweden oder die coolen, Lastenrad fahrenden Holländer schrieben. Zaske blendet die heiß laufende deutsche Diskussion um Elterntaxis und Helikoptereltern einfach komplett aus.

Die amerikanische Art der Erziehung

Dass die Eltern im Prenzlauer Berg in der deutschen Debatte gerade als Beispiel für Überbehütung gelten, gehört zur Ironie der transatlantischen Wahrnehmung. Zaske hat ihr Buch eindeutig nicht für deutsche Leser, sondern für amerikanische Eltern geschrieben. Dort stellt sie das Lob auf die deutsche Erziehung in den Dienst des „Free Range Kids Movement“, der Bewegung für freie Kindheit, gegründet vor zehn Jahren von der New Yorker Mutter Leonore Skenazy. Die wurde damals als „schlechteste Mutter der Welt“ berühmt, weil sie ihren neunjährigen Sohn Izzie allein U-Bahn fahren ließ. Die Bewegung dokumentiert unter anderem Beispiele von Eltern, die wegen Vernachlässigung angezeigt wurden, weil sie ihre Kinder unbeaufsichtigt durch Straßen oder Parks ziehen ließen. Laut einer Umfrage von 2015 meinen zwei Drittel der amerikanischen Eltern, dass Kinder erst ab 13 überhaupt allein in den Park gelassen werden dürfen. Das „Free­ ­Range Kids Movement“ aber hat jetzt einen wichtigen Sieg errungen. Das Parlament im Bundesstaat Utah hat per Gesetz festgestellt, dass es sich nicht um Vernachlässigung handelt, wenn Kinder allein zur Schule oder zum Spielplatz gehen.

Aktion gegen das amerikanische Stubenhockertum

Die Zaskes wohnen nun in der kleinen Universitätsstadt Moscow in Idaho. „Hier ist es noch üblich, dass Kinder allein unterwegs sind“, erzählt Zaske. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos haben sich die Großkonzerne Unilever, Ikea und Lego zur „Real Play Coalition“ zusammengetan und angekündigt, etwas gegen das Stubenhockertum zu tun. „Viele Kinder sind heutzutage kürzer draußen als Gefangene im Hochsicherheitstrakt“, heißt es in einem Video von Unilever. Dass ein Waschmittelhersteller eine Kampagne „Dreck ist gut“ nennt, ist für den Umsatz sicher förderlich. Es zeigt aber auch, dass sich etwas zu drehen beginnt.

Sara Zaske: Achtung Baby. An American Mom on the German Art of Raising Self-Reliant Children“. Englisch. Picador-Verlag. 239 Seiten, 9,99 Euro. Quelle: Verlag

Von Jan Sternberg/RND