Ganzheitlich das Herz pflegen

Bispingen. „Ein wesentlicher Faktor für Herzbeschwerden ist, dass die Menschen einem zu hohen Stresslevel ausgesetzt sind. Und das permanent“, sagt Achtsamkeitstrainer Helmut Nowak. Was er sich von der gemeinsamen Herzschule mit Allgemeinmediziner Thomas Feist erhofft, verrät Nowak unter anderem hier...

Helmut Nowak hat mit 50 Jahren seinen Job als Ingenieur an den Nagel gehängt. Seither widmet er sich der Meditation, dem Buddhismus und hat sich zum Achtsamkeitstrainer ausbilden lassen. Quelle: Krumm

Thomas Feist ist Allgemeinmediziner. Er versteht sich auf anthroposophische Medizin, Homöopathie und Akupunktur. Außerdem ist er ausgebildeter Resilienztrainer. Quelle: Krumm

Auf Ihrer Website steht, dass in der Herzschule eine herzgesunde Lebensweise trainiert wird. Was genau bedeutet das?

Nowak: Eine herzgesunde Lebensweise besteht aus drei Ebenen: der körperlichen Ebene mit gesunder Lebensführung, etwa herzgesunde Ernährung und bewusste Bewegung.

Auf der psychischen Ebene geht es darum gesünder mit belastenden Emotionen und Gedanken umzugehen. Und dann gibt es die geistige Ebene. Da geht es um Lebenssinn, die Visionen für das eigene Leben und inwieweit ich beides in meinem Leben verwirklichen kann. Das alles nimmt wissenschaftlich erwiesenermaßen Einfluss auf die Herzgesundheit. In lebensbedrohlichen Situationen kann man zwar einen Stent setzen, aber wenn Menschen ihre Gewohnheiten nicht ändern, bringt die OP langfristig nichts.

Welche Ansätze verfolgen Sie?

Feist: Wir machen konkrete Präventionsangebote. Dabei bieten wir zunächst Primärprävention für denjenigen, der erste Ansätze von Symptomen hat, zum Beispiel Stresssymptome. Die Sekundärprävention ist für Menschen, die schon Herzsymptome haben, zum Beispiel Vorhofflimmern oder Bluthochdruck, und Tertiärprävention betrifft Menschen, die schon einen Herzinfarkt hatten. Insgesamt beziehen wir uns auf Dean Ornish, einen amerikanischen Professor der Medizin. Ornish hat untersucht und belegt, dass Herzkranzgefäßverengungen und alles was damit einhergeht, ein umkehrbares Symptom sind, wenn man entsprechende Maßnahmen ergreift.

Wie setzt sich das Team der Herzschule zusammen?

Feist: Unser Team besteht aus einer Ernährungsberaterin, einer Ärztin mit kardiologischem Schwerpunkt, einem Yogalehrer, einer Kunsttherapeutin, einem Qigong-Lehrer, ich selbst bin Resilienztrainer. Ein ziemlich umfassendes Team also.

Herr Nowak, Ihr Schwerpunkt ist Achtsamkeit. Wie definieren Sie diese?

Nowak: Achtsamkeit ist das Vermögen, nicht hoch automatisiert auf irgendwelche Auslöser zu reagieren. Ich reagiere nicht mit Wut und Ärger, sondern kann mir erst einmal bewusst werden, mit welchen automatisierten Verhaltensmustern ich unterwegs bin. Ein anderer Aspekt von Achtsamkeit ist, das Erleben von Hier und Jetzt zu kultivieren. Wir sind so oft nicht bei den Dingen, die wir tun; gerade bei den alltäglichen Dingen wie Auto fahren oder abwaschen. Da sind wir mit den Gedanken in der Vergangenheit oder schon da, wo wir hinwollen. Das heißt, wir verpassen den Moment. Wir denken uns mehr durchs Leben als dass wir den Moment erleben.

Welche Rolle spielt die Achtsamkeit in einer herzgesunden Lebensweise?

Nowak: Ein wesentlicher Faktor für Herzbeschwerden ist, dass die Menschen einem zu hohen Stresslevel ausgesetzt sind. Und das permanent. Es geht nicht nur um den Einzelstress bei einem singulären Ereignis, sondern es geht um den Dauerstress. Das ist Ärger, Feindseligkeit, Widerstand gegen die Dinge des Lebens, die wir anders haben wollen, als sie sind. Auch Unzufriedenheit mit sich selbst und anderen.

Ist das ein Zeichen unserer Zeit?

Nowak: Ich denke, dass ist das Ergebnis unserer Kultur und unserer Entwicklung in den hochzivilisierten Ländern. Wo es immer nur um höher, besser, schneller, weiter geht. Und das hat in hohem Maße zu einer die Gesundheit chronisch belastenden Lebensweise geführt. Wir sind in der jetzigen Zeit so einem Machbarkeitswahn aufgesessen. Wir denken, wir können immer alles machen und hinkriegen und reparieren. Aber viele Dinge kann man nicht machen und nicht verändern. Das müssen wir lernen zu akzeptieren.

Wie trainiert man das?

Nowak: Es ist ein Training der psychosozialen Kompetenz. Es geht darum zu gucken, ob es noch andere Haltungen gibt als die, immer alles verändern zu wollen, obwohl man es gar nicht kann. Zum Beispiel andere Menschen oder die Lebenssituation. Dean Ornish etwa hat erkannt: Ein wesentlicher Aspekt von Gesunderhaltung ist das Gefühl von Verbundenheit mit anderen Menschen. Wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt ist, ist das ein Hauptgrund dafür, dass wir erkranken. Denn das Herz ist ein Beziehungsorgan. Die Herzschule ist ein hilfreiches Setting, um Empathie, Verbundenheit und gegenseitiges Verständnis zu reaktivieren und einen neuen Blick auf die eigene Lebenssituation und mögliche Veränderungen zu gewinnen.

Welche Auswirkungen hat das auf die Physis?

Feist: Man kann einfach sehen, dass bestimmte innere Voraussetzungen dazu beitragen, dass das Herz rhythmisch und gesund arbeitet. Wenn ich ein gewisses Maß an Ausgeglichenheit und Resilienz wiedererlange, dann wirkt sich das ganz direkt auf mein Herz aus.

Nowak: Das kann man als Biofeedbacksystem nutzen. Ein gesundes Herz wirkt sich wiederum auf die Schlafqualität, den Blutdruck und die Verdauung aus.

Sie schreiben, Sie wollen den Prozess von Krankheit und Gesundheit im Kontext der Lebensgeschichte verstehen. Was meinen Sie damit?

Feist: Wir gucken mit den Teilnehmern die Ursachen für bestimmte Belastungen an. Konfliktreiche Beziehungen etwa, ob am Arbeitsplatz oder im Privaten, können auf Dauer krank machen. Deshalb bieten wir an, auch die Lebenspartner in die Veränderungsprozesse miteinzubeziehen. Die Erfahrung anderer Herzschulen zeigt: Die Teilnehmer lernen, mit bestimmten Situationen anders umzugehen. Ganz lebenspraktisch.

Wann beginnt der Jahreskurs Ihrer Herzschule und wie oft treffen Sie sich?

Feist: Wir beginnen im Herbst. Bewerben kann man sich ab sofort. Für die zwölf bis 16 Teilnehmer gibt es einen gewissen Vorlauf für die Anamnese und eine Kennenlernphase.

Übung für zu Hause Eine einfache Übung in drei Schritten, die nur wenige Minuten dauert, um sich in einer akuten Stresssituation oder bei Unwohlsein schnell wieder ins Gleichgewicht zu bringen: Schritt 1: Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Herz. Ohne Bewertung oder Analyse beobachten Sie einfach die Körperempfindungen im Bereich Ihres Herzens. Es kann hilfreich sein, eine Hand auf die Herzregion zu legen. Schritt 2: Stellen Sie sich nun gleichzeitig vor, wie Ihr Atem durch Ihre Herzregion ein- und ausströmt. Atmen Sie sanft und langsam in Ihrer Vorstellung durch Ihr Herz ein und aus. Schritt 3: Erinnern sie sich nun an ein angenehmes Gefühl in Verbindung mit einem schönen Erlebnis. Versuchen Sie es erneut zu erleben, während Sie weiter durch Ihr Herz atmen. Es empfiehlt sich, diese Übung mehrmals am Tag durchzuführen. Sie hat eine sehr harmonisierende Wirkung und führt zu mehr Ausgeglichenheit und damit zu besserer Herzgesundheit. Bei weiteren Fragen zur Herzschule und/oder bei Interesse an einem Kurs können Sie über die Website der Herzschule Calumed Kontakt aufnehmen: Unter herzschule.calumed.de/kontakt/ finden Sie ein Kontaktformular. Telefonisch ist das Büro unter (0 51 94) 39 95 92 erreichbar.

Von Interview: Fatima Krumm/RND