ISS-Raumfahrer kehren sicher zur Erde zurück

Moskau. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation (ISS) sind drei Raumfahrer wieder zur Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit dem Russen Alexander Missurkin und den US-Astronauten Joseph Acaba und Mark Vande Hei landete am Mittwochmorgen planmäßig um 03.31 Uhr MEZ in der kasachischen Steppe. Das zeigten Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Die Nasa twitterte: „Willkommen zuhause.“ Auf der ISS-Seite hieß es: „Landung!“ Der Rückflug dauerte rund drei Stunden.

