Cape Canaveral

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat am Samstag eine neue Mars-Mission gestartet. Das Landemodul Mars „InSight“ brach am Morgen an Bord einer Atlas-V-Rakete vom kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Vandenberg zu seinem mehr als sechs Monate langen Flug zum Roten Planeten auf.

An der mit Kosten von einer Milliarde Dollar (835 Millionen Euro) verbundenen Mission sind auch Wissenschaftler aus Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Staaten beteiligt.

Nach seiner Ankunft auf dem Mars in 485 Millionen Kilometern Entfernung soll das Landemodul beispiellose geologische Erkundungen vornehmen. Anders als beispielsweise der Rover „Curiosity“ kann „InSight“ nicht rollen, sondern bleibt stationär an einem Ort und soll mit wissenschaftlichen Instrumenten den Kern des Planeten vermessen. Ebenfalls an Bord der Atlas-Rakete: ein Paar Minisatelliten, die „InSight“ bis zum Mars folgen sollen.

Die kleine Rammsonde der DLR soll sich automatisch fünf Meter tief in den Marsboden hämmern und in unterschiedlichen Tiefen die Temperatur und die Wärmeleitfähigkeit messen. Zudem wird versucht, mit Hilfe eines Seismometers erstmals Marsbeben zu messen.

Die Mission verzögerte sich um zwei Jahre

Damit könnten sich Forscher eine Vorstellung von der Größe des Kerns, der Hülle und der Kruste machen und mit den entsprechenden Daten der Erde vergleichen. „Dies ist von grundlegender Wichtigkeit, um den Ursprung unseres Solarsystems zu verstehen und wie es so wurde, wie es heute ist“, sagte Green.

Es war das erste Mal, dass eine interplanetare Mission von der US-Westküste startete. Zahlreiche interessierte Zaungäste beobachteten den Start nördlich von Los Angeles. Ursprünglich hätte „InSight“ schon vor zwei Jahren abheben sollen; Probleme mit dem von Frankreich gelieferten Seismometer verzögerten das Projekt. Die Nasa brachte zuletzt 2012 eine Raumsonde auf den Mars, den Rover „Curiosity“.

Von AP/dpa/RND