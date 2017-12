Ist das Christkind ein Mädchen?

Nürnberg. In der Stadt Nürnberg, in der jedes Jahr der große Christkindlesmarkt stattfindet, schon. Das Nürnberger Christkind verkörpert seit jeher eine junge Frau. Die eherne Tradition erklärt Susanne Randel von der Stadt Nürnberg mit der Zeit der Reformation. Das Christkind als Gaben bringendes Wesen gehe auf Martin Luther zurück. Der Reformator habe in Abkehr von der katholischen Heiligenverehrung im Jahr 1545 seine Kinder an Weihnachten vom „Heiligen Christ“ beschenken lassen und nicht länger vom Heiligen Nikolaus.

Die nun bei der Bescherung anwesende erwachsene Figur übernahm Merkmale des Verkündigungsengels und der Heiligen Lucia. Daher erscheine das Christkind immer als mädchenhafte Figur.

Von RND