Ist das Flüssiggas LNG besser als Diesel?

Berlin. Liquefied Natural Gas (LNG) ist in Deutschland kaum verbreitet. Die Bundesregierung will dem Treibstoff nun auf die Sprünge helfen. Entlang des Rheines und der deutschen Nordsee entstehen Gastankstellen. Die werden vor allem schwere Lastkraftwagen und Transportschiffe mit Treibstoff versorgen. Denn die sollen umweltfreundlicher werden – Dank LNG. Hochbetrieb herrscht auch am Bodensee: Dort tüfteln Maschinenbauer wie MTU an Motoren, die nur das Flüssiggas schlucken. Erfahren Sie im Video mehr über die Alternative zum E-Motor.

Von RND