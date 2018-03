Knuspriges Granola mit Pistazien

Hannover. Bei diesem Granola sind es die leckeren Gewürze, die Haferflocken und die ballastoffreichen Pistazien, die in Kombination mit einem Naturjoghurt und etwas frischem Obst zu einem tollen Start in den Tag verhelfen. In den Nüssen stecken auch ungesättigte Fettsäuren.

So geht’s

Zutaten (für etwa 400 g fertiges Granola):

130 g rohe und gesalzene Pistazien oder andere Nüsse, 30–50 g Kokosspäne oder geriebener Kokos, 2 EL Kokosöl, 300 g zarte Haferflocken, ¼ TL Salz, 1 TL Zimt, ½ TL gemahlener Kardamom, 3 EL Ahornsirup oder flüssiger ­Honig,

Wer das Granola in der Pfanne zubereiten möchte, sollte darauf achten, dass diese einen dicken Boden hat, damit man die Hitze kontrollieren kann. Zunächst Pistazien grob hacken und mit den Kokosspänen in einer trockenen Pfanne bei mittlerer Hitze vier bis fünf Minuten unter Rühren rösten, bis die Kokosspäne goldgelb sind. In einer Schüssel zur Seite stellen.

Die Hitze ein wenig reduzieren und Kokosöl und Haferflocken in die Pfanne geben. Jetzt muss man sehr viel rühren, damit alles gleichmäßig geröstet wird und es nicht zu schnell geht. Es dauert etwa zehn Minuten, bis die Haferflocken gut geröstet sind.

Salz, Zimt und Kardamom untermischen, dann Ahornsirup einrühren. Es ist wichtig, dass man gründlich rührt, damit alle Haferflocken mit Ahornsirup bedeckt sind. Die Mischung vier bis fünf Minuten rösten, zum Schluss Pistazien und Kokosspäne dazugeben.

Die Mischung auf Backpapier abkühlen lassen. Die Haferflocken werden erst knusprig, wenn sie vollständig erkaltet sind. Wenn das Granola abgekühlt ist, kann man auch getrocknete Früchte hinzufügen.

Das Granola sollte in einer luftdicht verschließbaren Dose an einem dunklen Ort aufbewahrt werden. Es hält sich mehrere Wochen, wenn es bis dahin nicht aufgegessen wurde.

Das Rezept stammt aus dem Kochbuch „Green Bonanza“ von der norwegischen Food-Autorin Mia Frogner, deren Motto lautet: „Alle grünen Dinge sind gut.“ Es ist erschienen im Jan-Thorbecke-Verlag und kostet 24 Euro. Quelle: Josefin Linder, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern

Von Sarah Franke/RND