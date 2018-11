Fulda/Schmalkalden

In Deutschland geht die Krätze um: Derzeit häufen sich die gemeldeten Fälle der ansteckenden Hautkrankheit. Vor allem in Osthessen und Thüringen sind die Gesundheitsämter alarmiert.

In und um die thüringische Stadt Schmalkalden etwa befinden sich momentan rund 120 Patienten in Behandlung, wie das Gesundheitsamt des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen am Dienstag mitteilte. Allerdings seien nicht alle, die sich behandeln lassen, auch tatsächlich erkrankt, sagte Waldemar Olk, für Hygiene verantwortlicher Arzt im Gesundheitsamt. Einige ließen sich auch prophylaktisch behandeln. „Wir empfehlen dies allerdings nur bei längerem Hautkontakt mit einem Erkrankten“, so Olk.

Kindergärten und Schulen sind besonders betroffen

Krankheitsfälle gibt es den Angaben zufolge derzeit in den kommunalen Kitas. Auch die Grundschule, das Berufsbildungszentrum und das Gymnasium sind betroffen. Aufgrund der langen Inkubationszeit von vier bis sechs Wochen seien Neuerkrankungen weiterhin wahrscheinlich.

Auch im Landkreis Fulda in Hessen häuft sich dieser Tage die Krätze. In diesem Jahr seien schon 80 Fälle der ansteckenden Hautkrankheit bekannt geworden, sagte eine Kreissprecherin. Betroffen auch hier: Kindergärten und Schulen. In anderen Regionen nehmen die Fälle der Hautkrankheit ebenfalls zu, Anfang des Jahres wurde bereits in Hannover Alarm geschlagen.

Übertragung durch längeren Hautkontakt

„Die Krätze scheint in Deutschland wieder deutlich auf dem Vormarsch zu sein“, so das Ergebnis einer Untersuchung der Barmer-Krankenkasse. Das gehäufte Auftreten sei demnach schon länger zu beobachten: Von 2016 auf 2017 stieg die Anzahl der Verschreibungen von Krätze-Medikamenten um 60 Prozent auf mehr als 60.000. Allein in Schleswig-Holstein lag die Steigerung bei 127 Prozent.

Krätze wird durch die Skabiesmilbe verursacht und übertragen. Krankheitsanzeichen sind laut Robert-Koch-Institut ein Brennen der Haut und Juckreiz, der besonders nachts stark ausgeprägt ist. Es bildeten sich stecknadelgroße Bläschen, gerötete Knötchen oder Pusteln als Reaktion auf Eier und Ausscheidungen der Milben. Dafür müsse aber mindestens zehn Minuten Hautkontakt mit dem Erkrankten bestehen. „Nur durch Händeschütteln wird Skabies nicht übertragen“, sagte Erik Senger vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen.

Einzelfälle sind nicht meldepflichtig

Betroffene sollten die Krätze beim Haus- oder Kinderarzt nachweisen lassen. Der Ausschlag kann meist äußerlich behandelt werden, nur in schweren Fällen ist eine stationäre Behandlung notwendig.

Einzelfälle von Krätze sind nicht meldepflichtig. An Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, allerdings schon. Beim Auftreten in Schulen, Kinderheimen und Kitas muss eine Meldung erfolgen. Seit Mitte Juli besteht auch Meldepflicht bei Bewohnern und Personal von Einrichtungen wie Asylunterkünften, Pflegeheimen und Justizvollzugsanstalten.

Von RND/mne/dpa