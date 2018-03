Märchenhafte Salatbowle

Hannover. Der Feldsalat wird wegen seines nussigen Geschmacks auch Nüsslisalat genannt. Rapunzel ist ebenfalls ein gängiger, umgangssprachlicher Name für ihn. Doch nicht nur der ist märchenhaft: Feldsalat ist verblüffend nahrhaft. Er hat mehr Vitamin A und C als Kopfsalat und gilt als einer der wichtigsten Eisenspender. Mit nur 14 Kalorien pro 100 Gramm ist der Feldsalat sehr kalorienarm. Mit Magnesium, Phosphor und Folsäure ist er ein gutes Futter für den gesamten Organismus und die Immunzellen – Feldsalat unterstützt die erfolgreiche Abwehr von Infekten. Auch reichlich sekundäre Pflanzenstoffe und wertvolles Beta-Carotin stecken in dem Salat.

So geht’s:

Zutaten (für zwei Personen):

3 Eier (Größe M), 80 g Radieschen, 60 g Feldsalat, 300 g Hüttenkäse, 60 g Meerrettichfrischkäse, 2 EL Olivenöl, 50 g kohlensäurehaltiges Mineralwasser, gut gekühlt

Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Eier hineingeben und acht Minuten kochen. Abgießen, mit kaltem Wasser abschrecken, abkühlen lassen, pellen, ein Ei vierteln und zwei Eier längs halbieren. In der Zwischenzeit die Radieschen putzen, zwei in feine Spalten schneiden und beiseitelegen.

Die restlichen Radieschen grob zerkleinern. Feldsalat waschen und trocken schleudern. Zwei Büschel zum Garnieren beiseitelegen.

Eiviertel, zerkleinerte Radieschen, Feldsalat, Hüttenkäse, Meerrettichfrischkäse, Olivenöl und Mineralwasser in den Standmixer oder Blender geben und auf höchster Stufe cremig mixen. Alternativ die Zutaten in einen hohen Mixbecher geben (den Feldsalat vorher grob hacken) und mit dem Stabmixer auf höchster Stufe cremig rühren.

Die Feldsalatmischung in zwei Schalen füllen, die Eierhälften darauflegen, mit Feldsalat und Radieschenspalten garnieren.

Das Rezept stammt aus dem Buch „Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode“ von Anne Fleck. Die Autorin ist Ärztin und Ernährungsexpertin. Ihr Buch ist bei Becker Joest Volk erschienen und kostet 29,95 Euro Quelle: Justyna Schwertner, Hubertus Schüler

Zur Person: Dr. med. Anne Fleck

Durch die Fernsehserie „Die Ernährungsdocs“ ist Dr. med. Anne Fleck einem breiten Publikum bekannt. In der Serie und in ihren Büchern zeigt die Fachärztin für innere Medizin und Rheumatologie, dass Essen einen großen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden hat. In ihrer Freizeit kocht Fleck nicht nur gern, sondern malt und segelt auch.

