Essen . Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlichem Glatteis auf den Straßen in Nord- und Westdeutschland. In Nordrhein-Westfalen sollten die Menschen vor allem am Niederrhein und im westlichen Münsterland die Autos wenn möglich stehen lassen. „Bleiben Sie im Haus“, riet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonnabendmorgen. Die Warnung gilt zunächst bis 14.00 Uhr. In dieser Zeit sei mit Sprühregen zu rechnen, der die Straßen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eisglatt mache. Auch für das nordwestliche Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg warnte der DWD vor Glätte bei Minustemperaturen und Eisregen.

Auf der A7 ist am Sonnabendmorgen ein Lastwagen zwischen Flensburg-Harrislee und Flensburg umgekippt. Grund für den Unfall war vermutlich Glatteis, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des mit Fleisch beladenen Lasters wurde schwer verletzt. Die Strecke Richtung Hamburg war für mehrere Stunden gesperrt. Bis zum frühen Vormittag ereigneten sich nach Angaben des Sprechers vier weitere Unfälle auf dem nördlichen Teil der A7. Verletzt wurde dabei niemand.

Von RND/dpa