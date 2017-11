Mit Blinklight sicher auf dem Rad

Hannover. Durch einen intelligenten LED-Streifen fallen Fahrradfahrer im Straßenverkehr mehr auf. Blinklight wird, ähnlich wie ein Gürtel, etwas oberhalb der Hüfte getragen. Über eine dazugehörige Fernbedienung, die am Lenkrad befestigt wird, können die LED gesteuert werden. So gibt es unter anderem eine Blinkfunktion und ein Bremslicht, welches aufleuchtet, sobald die Geschwindigkeit verringert wird. Geladen wird der Streifen per USB-Kabel binnen 20 Minuten. Das reicht für eine Leuchtdauer von drei bis vier Stunden.

Von RND/dpa