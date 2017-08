Mit dreieinhalb lernen Kinder das Lügen

San Diego. Zwar weiß der Volksmund, dass nur Kinder und Narren die Wahrheit sagen, eine US-Studie schränkt aber auch das zumindest für die Kids ein. Denn schon im Alter von dreieinhalb Jahren, flunkern sie ohne große Bedenken, wenn es um ihren eigenen Vorteil geht und antworten gegen besseres Wissen schon mal mit einer Lüge.

Bei einer Art Hütchen-Spiel durften die Kinder zusehen, wie ein Bonbon oder ein anderes Leckerli unter einem von drei Bechern versteckt wurde, während ein Erwachsener, dem die Augen verbunden waren, die Kinder anschließend fragen musste, wo das Geschenk lag. Zeigten die Kinder auf den richtigen Becher, gewann der Erwachsene, lag er falsch, das Kind die Süßigkeit. Das Experiment wurde mehrmals täglich über einen Zeitraum von zehn Tagen durchgeführt.

Menschen lügen zweimal täglich

Während die Kinder zum Auftakt zu ihrem Nachteil noch auf den richtigen Becher zeigten, änderte sich das Bild schnell und so gut wie in allen Fällen. So rieten die Kleinen den Erwachsenen Spielpartnern zum falschen Becher, weil es für sie von süßem Vorteil war. Bei den Kindern bis oder unter drei Jahren war dies noch nicht der Fall.

Die Studie, die unter der Leitung von Gail Heyman, Professor für Psychologie, durchgeführt wurde, erschien in der Fachzeitschrift „ The Conservation“. In einer anderen Studie hatte die amerikanische Psychologin Bella DePaulo festgestellt, dass Menschen rund zwei Mal täglich lügen.

Von Dierk Sinderman/RND