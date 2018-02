Dieser Duft passt zu diesem Typ

Hannover. „Duft eines nordischen Morgens am See“ – so soll Coco Chanel das vielleicht berühmteste Parfüm der Welt, Chanel No. 5, beschrieben haben. Damit können viele etwas anfangen. Auch mit blumig-frisch oder holzig verbinden wir direkt Gerüche, die wir in unserer Erinnerung gespeichert haben.

Das passende Parfüm finden: systematisch vorgehen

Wenn es um die Auswahl eines neuen Parfüms geht, helfen solche Beschreibungen. Egal ob man für einen Freund oder für sich selbst einen Duft sucht: Man sollte nicht zum schönsten Flakon greifen, sondern ganz systematisch die Angebote einteilen in blumig, orientalisch, holzig und frisch. Hat man einen bestimmten Duft im Sinn, reicht es meist schon, sich Beschreibungen durchzulesen – da tauchen diese Klassifizierungen oftmals auf.

Das Duftrad hilft bei der Auswahl

„Hilfreich dabei kann beispielsweise das sogenannte Duftrad sein“, sagt Martin Ruppmann von der Fragrance Foundation Deutschland. Das ist eine runde Vorlage, entwickelt von Michael Edwards, auf der die Duftgruppen vermerkt sind und weiter spezifiziert werden. „Nehmen wir als Beispiel die blumigen Düfte. Die werden unterteilt in frisch-blumig, pudrig-blumig und orientalisch-blumig“, erklärt Ruppmann.

Die verschiedenen Dufttypen des Wunschparfüms

Diese nähere Beschreibung der Düfte führt dichter an das Wunschparfüm heran – vor allem dann, wenn man den eigenen Dufttyp gut einschätzen kann oder weiß, was der- oder diejenige, den oder die man beschenken möchte, an Düften zu Hause stehen hat. So wird eine eher sportliche Frau wohl zu frisch-blumigen Nuancen greifen, pudrig-blumig dagegen ist vielleicht eher etwas für klassische Romantikerinnen.

Auch bei orientalischen Düfte gibt es Abstufungen – „in Weihrauch-Noten, Harze und Patschuli“, erklärt Ruppmann. Holzige Parfüms gliedern sich in moosige Holznoten – das kennt man aus dem Wald – und sogenannte trockene Akkorden, die auch schon jeder einmal gerochen hat, wie etwa Sandelholz. Frische Parfüms lösen meist Assoziationen mit Grünem aus oder riechen nach Zitronen.

Unterschiede zwischen Damen- und Herrendüften

Fließend sind jedoch nicht nur die Grenzen zwischen den einzelnen Duftfamilien, sondern auch die Grenze zwischen den Präferenzen der Geschlechter, wie Kerstin Hauernherm festgestellt hat. „Es wird immer deutlicher, dass es kaum noch Unterscheidungen gibt zwischen Damen- und Herrendüften“, sagt die Marketingleiterin der Beauty Alliance in Bielefeld. „Männer hüllen sich ohne Bedenken in ein sinnliches Eau de Parfum, während Frauen selbstbewusst genug sind, starke maskuline Noten zu tragen“, sagt sie. Also warum nicht mal bei dem Streifzug durch die Parfümerie einen Abstecher in die andere Abteilung machen?

Die Auswahl an Parfüms und Duftkonzentrationen ist groß. Welches passt am besten zu mir: Eau de Parfum, Eau de Toilette oder Eau de Cologne? Quelle: Pixabay

Parfüm, Eau de Parfum, Eau de Toilette oder Eau de Cologne?

Nützlich ist zudem das Wissen um die Zusammensetzung der einzelnen Produktarten. Es gibt neben Parfüm schließlich auch Eau de Toilette oder Eau de Cologne, sie stehen im Handel meist wild durcheinandergewürfelt. Hinter den verschiedenen Begriffen steht eine unterschiedliche Zusammensetzung der Duftmittel. So enthält ein als Parfüm deklariertes Produkt durchschnittlich 20 bis 40 Prozent Duftstoffe, in Eau de Parfum sind es 10 bis 20 Prozent. Darauf weist das Portal Haut.de hin, das mit der Arbeitsgemeinschaft ästhetische Dermatologie und Kosmetologie kooperiert. Eau de Toilette enthält demnach rund 8 bis 10 Prozent Duftstoffe, Eau de Cologne nur noch 3 bis 8 Prozent.

Generell benötigt man also von einem Parfüm mit höherer Duftkonzentration weniger. Auf der anderen Seite kann ein Eau de Parfum gerade in Sommermonaten auch zu schwer sein. Deshalb greifen Verbraucher in der warmen Jahreszeit auch oftmals lieber zu Eau de Toilette.

Intensiv an warmen Körperstellen Besonders gut lässt sich ein Duft wahrnehmen, wenn er an bestimmten Körperstellen sitzt. „Der Duft eines Parfüms wird intensiviert, wenn er auf warme Körperstellen gesprüht wird“, sagt die Dermatologin Uta Schlossberger aus Köln. „Dazu gehören die Partie hinter dem Ohr, die Handgelenke, der Nacken und das Dekolleté.“ Doch sie ergänzt: „Wenn es darum geht, dass der Duft besonders lange auf der Haut haftet, sollte man ihn auf kalte Stellen des Körpers sprühen wie beispielsweise die Ohrläppchen.“ Auch der Hauttyp wirkt sich auf den Duft aus: „Grundsätzlich gilt, dass ein Parfüm auf fettiger Haut intensiver riecht als auf trockener Haut“, erläutert Schlossberger. „Daran kann es übrigens auch liegen, dass der Duft, den man an der besten Freundin so bewundert hat, bei einem selbst ganz anders riecht.“

Nachgefragt ...

... bei Parfümeur und Duftexperte Uwe Manasse. Quelle: privat

Welcher Duft ist 2018 völlig out?

Die Frage nach dem völlig out ist völlig out. Parfüm ist individuelle Expression. Der Hipster, der sich heute Pomade ins Haar kämmt und in Leinen kleidet, trägt auch ein Parfüm, das schon den Urgroßvater schmückte. Es gibt unzählige Parfüms, von minimalistischen aus nur einer Chemikalie bis zu uralten Kompositionen aus Indien.

Stichwort Alter: Beeinflusst das Alter der Haut die Wirkung eines Parfüms?

Im Alter verändert sich die Geruchsstruktur der Haut. Pudrige, wärmende, heimelige Düfte kompensieren dieses Phänomen und sind zum Wohlgefallen besonders Senioren nützlich.

Sollte man Parfüm überhaupt auf die blanke Haut geben?

Tatsächlich passt es nicht zu jeder Haut, etwa wenn Unverträglichkeiten gegen Bestandteile vorliegen. Hier empfehle ich Schal oder Krawatte zum Parfüm passend zu kaufen. Andererseits macht es Freude, sich mit dem Parfüm zu vermählen, und es ist ein wunderschönes Ritual, sich passend mit der Stimmung des Tages hautnah einzuhüllen.

Riecht die globalisierte Welt anders als früher?

Die Global Player versuchen, Parfüm zu standardisieren. Doch das klappt nicht. Die Wertemodelle und Kulturen sind zu unterschiedlich. Sauber duftet für einen Europäer nach Limonen und für einen Südostasiaten nach Jasmin. Deshalb rücken gerade sogenannte Regionals, die einen lokalen Bezug aufweisen, mehr in den Fokus.

Und was ist das richtige Maß?

Wer sich und die Situation stilsicher mit Parfüm akzentuieren möchte, trägt zur Stimmung, zum Umfeld und zum eigenen Wesen passenden Duft diskret auf.

Interview: Mario Moers

Von Andrea Abrell/Mario Moers/RND