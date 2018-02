Winter-Blues oder Depression?

Hannover. In Deutschland wächst zwischen November und März nicht sonderlich viel. Einen guten Nährboden bietet diese Zeit aber für den Winter-Blues, eine trübe, müde Grundstimmung, die sich dem kühlen, nassen und dunklen Draußen angleicht. Im Grunde ist es nicht unnatürlich, dass wir in Spätherbst und Winter lieber im Bett oder auf dem Sofa liegen, als spazieren zu gehen, dass wir lieber nichts machen, als den Keller aufzuräumen oder die Verabredung doch lieber absagen, weil wir uns nicht aufraffen können.

Der Körper geht in Winterruhe

Prof. Dr. Jürgen Zulley, Psychologe und Chronobiologe, nennt es eine „Art von Winterruhe“, die wir in dieser Zeit einnehmen. Oder besser: einnehmen wollen. Die Gründe dafür sind einfach. „Das Tageslicht wird weniger, wir gehen weniger raus – also kommt weniger Licht in den Zellen der Augen an“, sagt Zulley. Im Körper vollziehe sich eine Anpassung an diese Situation – er fährt herunter. Die Körpertemperatur sinkt sogar etwas. Viele fühlen sich ab November weniger fit, die Stimmung ist gedrückter, sie essen und schlafen mehr. Nicht zu verwechseln ist der geringere Lichteinfall im Auge mit den Auswirkungen von fehlendem Sonnenlicht für die Haut, was zu einem Vitamin-D-Mangel führen kann.

Die Grenzen der Leistungsfähigkeit akzeptieren

Die Leistungsfähigkeit sinkt. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war das nicht weiter schlimm – man ging dann einfach früher schlafen. Auf Feld und Hof war ohnehin wenig zu tun. Die Winterruhe hatte ihren Sinn – und sie hatte ihren Platz. In unserer immer erleuchteten, technisierten Welt wird aber immer Leistung gefordert. Das überfordert Menschen. Denn weil nicht jeder den Winter- Blues spürt, hat auch nicht jeder Verständnis für die Leistungsdelle. „Wichtig ist hier die Einsicht: Ich kann nicht so viel leisten“, sagt Zulley. Zumindest in den Phasen des Tages, über die man weitestgehend selbst bestimmen kann, solle man akzeptieren, dass man Grenzen habe. Das reduziere den Stress.

Fließender Übergang vom Winter-Blues zur Winter-Depression

„Der Winter-Blues ist eine Befindlichkeitsstörung“, sagt Jürgen Zulley. Es sei aber ein fließender Übergang vom Winter-Blues zu einer Winter-Depression. Wer wiederholt im Winter unter depressiven Verstimmungen leidet, sollte das also nicht einfach abtun. Mediziner sprechen dabei auch von saisonal abhängigen Depressionen (SAD). Diese können meist ambulant behandelt werden, sind aber ebenfalls klar diagnostizierte Depressionen. Ein fließender Übergang.

So viel Licht wie möglich aufnehmen

Bei Depressionen zählt erst einmal die richtige Diagnose und die ärztliche Behandlung. Gegen den Winter-Blues gibt einige Dinge, die helfen können, die Stimmung aufzuhellen. „Menschen sollten sich in Herbst und Winter so viel Licht wie möglich aussetzen“, sagt Jürgen Zulley. Als Faustregel empfiehlt er, mindestens eine halbe Stunde täglich draußen zu verbringen. Die Bewegung mit ihrer anregenden Wirkung für den Körper sei dann eine zusätzlich positive Auswirkung. Außerdem treffe man vielleicht Menschen, erlebe etwas. Zulley empfiehlt den Spaziergang am Vormittag. Das sei gleich aus mehreren Gründen positiv. „Vormittags ist der Blauanteil im Tageslicht besonders hoch“, sagt Zulley. Die anregende Wirkung des Lichtes sei deshalb höher. Zulley rät außerdem dazu, in der Wohnung für möglichst helles Licht zu sorgen. „Licht macht wach und hebt die Stimmung“, sagt der Mediziner. Es gibt auch spezielle Lichttherapielampen mit hoher Lux-Zahl, die zusätzlich helfen können.

Ein Spaziergang – idealerweise im Sonnenschein – habt in der kalten Jahreszeit die Stimmung. Quelle: dpa

„Die Bewegung in der Natur hat etwas Heilendes“

Die Bewegung des eigenen Körpers hat eine ungemeine Wirkung auf das Seelenleben. „Wer sich bewegt, erlebt sich in der Bewegung, erlebt das Sein“, sagt der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Das führe zu einer Besserung. „Besonders die Bewegung in der Natur hat etwas sehr Heilendes.“ Er empfiehlt deshalb auch den Spaziergang im Grünen statt das Joggen im Fitnessstudio. Zulley empfielt, Tätigkeiten ganz bewusst zu genießen, den Kinobesuch, den Spaziergang, die Tasse Tee.

Musik macht happy

Wissenschaftler der Universität von Missouri haben 2013 zudem herausgefunden, dass Musik mit einer hohen Taktfrequenz – also etwa schnelle Popmusik – die Stimmung verbessern kann. „Happy“ von Pharrell Williams sei besser geeignet als etwa ein getragenes Stück von Strawinsky. Die Forscher warnen an dieser Stelle aber auch vor einem wichtigen Punkt: So gut die Idee ist, die eigene Stimmung zu verbessern, so gefährlich kann es auch sein. Wer sich ständig fragt: „Bin ich jetzt glücklicher ?“, der stresst sich selbst. Und das ist auch im Sommer nicht gesund.

Hilfe bei Depressionen ■ Bei akuten Notfällen und Selbstmordgedanken bietet die Telefonseelsorge Hilfe unter der bundesweiten Telefonnummer 08 00 111 0 111 an. ■ Außerdem gibt es das deutschlandweite Info-Telefon Depression: 08 00 33 44 533 ■ Einen Selbsttest, Informationen zum Krankheitsbild und Kontaktadressen rund um das Thema Depression gibt es auf www.deutsche-depressionshilfe.de ■ Im Internet können sich Betroffene und Angehörige unter www.diskussionsforum-depression.de über ihre Sorgen und Fragen austauschen. ■ Hilfe gibt es auch beim sozialpsychiatrischen Dienst der örtlichen Gesundheitsämter. ■ Wer an einer Depression leidet, sollte seinen Hausarzt konsultieren und im akuten Notfall ein Krankenhaus aufsuchen.

Nachgefragt bei...

...Prof. Ulrich Hegerl. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe Quelle: Straube

Viele Menschen überfällt gerade im Winter mit morgendlichem Nebel und Schneefall eine melancholische Stimmung. Ist es aus dieser Stimmung heraus nicht mehr weit bis zur Depression?

Die melancholische Stimmung, etwa beim Anblick von gefallenem Herbstlaub, ist etwas Farbiges, auch Reizvolles, eigentlich das Gegenteil der Depression. Wer unter Depressionen leidet, den erreichen solche Gefühle gar nicht mehr. Bei Menschen mit Depressionen ist die Lebensqualität massiv beeinträchtigt.

Es gibt Untersuchungen, nach denen jeder fünfte Mensch in Deutschland einmal im Leben an einer Depression erkrankt. Und dennoch werden Depressionen oft nicht als Krankheit akzeptiert. Woran liegt das?

Es gibt da tatsächlich oftmals eine falsche Betrachtung. Es herrscht in Teilen eine Bagatellisierung, Betroffenen wird dann etwa vorgeworfen, einfach nicht stresserprobt zu sein. Andererseits wird die Depression negativ überhöht, Betroffene werden als verrückt bezeichnet und auch hier nicht ernst genommen.

Daraus folgt, dass viele diese Krankheit zu verstecken versuchen. Wenn man also bei Angehörigen Anzeichen einer Depression feststellt, was sollte man tun?

Bei Verdacht auf Depression muss zunächst eine ärztliche Diagnose gestellt und der Patient dann auch behandelt werden – dazu gibt es keine Alternative. Angehörige sollten sich gut über die Krankheit informieren, um das veränderte Verhalten des Erkrankten besser einordnen zu können und Missverständnisse zu vermeiden.

Gibt es bei diesem Problem auch Ansätze zur Selbsthilfe?

Man kann mit dem Arzt besprechen, was man als Betroffener selbst zur Heilung beitragen kann. Sport machen, gesunde Ernährung, zu langes Im-Bett-Liegen vermeiden – es gibt dann einige Dinge, die zusätzlich helfen können.

Wie sollten es denn Menschen mit Depressionen beim Thema Schlaf halten?

Studien zeigen, dass viel Schlaf und lange Bettzeiten oft nicht zu Erholung, sondern zu noch größerem Erschöpfungsgefühl führen. Länger als neun Stunden sollte man eigentlich nicht im Bett liegen.

Es gibt Menschen, die immer wieder zu bestimmten Jahreszeiten Depressionen haben. Sind diese Depressionen leichter zu behandeln als andere psychische Erkrankungen?

Die saisonal abhängigen Depressionen können meist ambulant behandelt werden. Man muss aber eine klare Abgrenzung ziehen zu bloßen Befindlichkeitsstörungen oder melancholischen Stimmungen, die man „Winter-Blues“ nennen mag. Ein „Winter-Blues“ ist keine Depression.

Interview: Gerd Schild/RND

Von Gerd Schild/RND