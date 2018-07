Kourou

Eine Ariane-5-Rakete mit vier weiteren Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo ist in Richtung All gestartet. Die Trägerrakete hob planmäßig um 13.25 Uhr deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in Südamerika ab. Bis alle Satelliten in einer Höhe von 23 222 Kilometern ausgesetzt sind, sollte die Mission rund vier Stunden dauern. Dann wären 26 von insgesamt 30 geplanten Satelliten im All.

Mit dem milliardenschweren Prestigeprojekt Galileo will Europa unabhängig vom amerikanischen GPS werden. Erste Dienste sind seit gut eineinhalb Jahren verfügbar, nach Angaben des Galileo-Betreibers rüsten Handyhersteller inzwischen Modelle neben GPS- auch mit Galileo-Empfängern aus. Schätzungsweise 100 Millionen Geräte nutzen heute nach Angaben der europäischen Weltraumorganisation ESA das System.

Von dpa/RND