Darmstadt. Der Europäischen Raumfahrtagentur Esa ist das spektakuläre Finale ihrer Weltraum-Mission zur Erforschung eines Kometen geglückt. Nach zwölf Jahren im All setzte die Raumsonde „Rosetta“ am Freitag auf dem Brocken „Tschuri“ auf. Dies bestätige das Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt.



Erleben Sie hier live die Landung auf dem Kometen.

Muss Abschied nehmen: Paolo Ferri, Chef der Rosetta-Mission. Quelle: dpa

„Wir versuchen, bis zur letzten Sekunde noch Messungen und Bilder zu bekommen“, sagte der Chef des Esa-Flugbetriebs, Paolo Ferri, aus dem Satelliten-Kontrollzentrum Darmstadt.

„Gas und Staub haben wir mit Rosetta noch nie so nahe an einem Kometen messen können“, fügte der Esa-Wissenschaftler für Robotische Exploration, Nicolas Altobelli aus Madrid, hinzu. „Wir können das sozusagen hautnah sehen.“

Mission endete nach zwölf Jahren

Geplant ist die Landung voraussichtlich etwa um 12.40 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Dann soll auf dem rund 720 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Kometen für die „Rosetta“-Mission nach zwölf Jahren ein für allemal Schluss sein. „Wenn die Raumsonde die Oberfläche von Tschuri berührt, wird sie sich ausschalten“, sagte Ferri. „Wir werden nie mehr etwas von ihr hören.“

Die Geheimnisse von „Tschuri“ haben für Wissenschaftler eine enorme Bedeutung. In Kometen stecken die wahrscheinlich ältesten weitgehend unveränderten Reste aus der Zeit vor 4,6 Milliarden Jahre, in der sich das Sonnensystem bildete. „Rosetta“ und „Philae“ waren mit zusammen etwa 20 Instrumenten an Bord gestartet.

Die etwa 1,3 Milliarden Euro teure „Rosetta“-Mission ist eines der ambitioniertesten Projekte der Esa. Die Raumsonde hob am 2. März 2004 von der europäischen Weltraumstation Kourou an Bord einer „Ariane 6“-Rakete ab. „Rosetta“ hat eine jahrelange Reise durch das All hinter sich, mehrere Milliarden von Kilometern absolviert, sich einen Tiefschlaf gegönnt, um Energie für die letzte, entscheidenden Strecke zum Kometen zu sparen, der mit ganzem Namen „67P/Tschurjumow-Gerassimenko“ genannt wird.

„Der Tag ist historisch“

Dann der entscheidende Tag, der 12. November 2014: „Rosetta“ hatte „Tschuri“ schon erreicht, nun löst sich das Labor „Philae“ von der Sonde und setzt auf den Kometen auf. „Der Tag heute ist historisch“, lobte der damalige Esa-Generaldirektor Jean-Jacques Dordain in Darmstadt.

Hat wichtige Daten geliefert: Das Minilabor „Philae“, das von „Rosetta“ zum Kometen gebracht wurde. Quelle: ESA

Welche Erinnerungen gibt es an die „Rosetta“-Mission? „Das spektakulärste Ergebnis war für mich ein ganz frühes, bald nach der Landung“, berichtet Ferri. „Nämlich, dass das Wasser auf dem Kometen nichts zu tun hat mit dem Wasser auf der Erde.“

Dass „Rosetta“ zum zweiten Mal eine Energie-Pause machen könnte, um dann wieder durchzustarten, hat die Esa nicht im Plan. „Dieser Winterschlaf dürfte fast vier Jahre dauern“, meinte Ferri. Ein entscheidender Punkt: Viel mehr Arbeit noch erledigen könnte die Raumsonde dann nicht mehr, denn „Rosetta“ hat Treibstoff für vielleicht nur noch sechs Monate an Bord. „Das Risiko lohnt sich nicht.“

Von RND/dpa