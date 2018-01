Russische Forscher bauen Weltraum-Roboter

Erst im Dezember kündigte ein russisches Forschungszentrum an, einen Roboter für Außenarbeiten an der Internationalen Raumstation ISS zu entwickeln. Nun zeigt ein beeindruckendes Video die Arbeiten des russischen Katastrophenschutzministeriums an einem Maschinenmenschen, der über seine Rettungsfunktion hinaus für Aufsehen sorgt.