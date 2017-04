Hannover. Die Aufnahmen, die Touristen in sozialen Netzwerken derzeit hochladen, sind atemberaubend und geben einen ungefähren Eindruck der Größendimension: Wie eine kleine Ameisenkolonie wirken die Schaulustigen vor dem imposanten Riesen.

Touristen pilgern derzeit in Scharen in das kanadische Städtchen Ferryland. Der Grund ist ein riesiger Eisberg, der sich vor der Küste Neufundlands festgesetzt hat.

Die Gegend vor Neufundland ist bekannt für Eisberg-Spotting. In den Monaten zwischen Herbst und Frühjahr treiben hunderte Exemplare aus der Arktis kommend an der Küste entlang, deutlich über 600 sollen es in diesem Jahr gewesen sein – allerdings setzt sich nur selten einer der schwimmenden Riesen über Tage hinweg fest. Bewohner mutmaßen bereits, dass dieses besonders hübsche Exemplar auf Grund gelaufen sein könnte.

Von RND/caro