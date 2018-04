Seltene Dinosaurier-Spuren entdeckt

Edinburgh. In einer matschigen Lagune am Ufer der schottischen Insel „Isle of Skye“ haben Wissenschaftler einen „weltweit bedeutenden“ Fund gemacht. Rund 50 prähistorische Fußabdrücke von zwei verschiedenen Dinosaurier-Arten entdeckten die Forscher der Universität von Edinburg, des Staffin Dinosaur Museum und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.

Mithilfe von Drohnen gelang es den Wissenschaftlern, die Spuren miteinander zu verbinden. Auf der schottischen Insel wurden in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder neue Fossilien entdeckt, darunter auch die Spuren von Schildkröten, Fröschen, Eidechsen und frühen Säugetieren.

Funde wie diese aus dem Mitteljura seien „äußerst selten“ heißt es in dem „Scottish Journal of Geology“, in dem die Studie veröffentlicht wurde. Demnach stammen die Spuren von den zweibeinigen Theropoden, die mit dem Tyrannosaurus rex verwandt waren, sowie von pflanzfressenden Sauropoden. Die Tiere sollen bis zu zwei Meter hoch und 30 Meter lang gewesen sein. Das Alter der Fußabdrücke schätzen die Forscher auf rund 170 Millionen Jahre.

Von RND/mkr