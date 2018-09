Im Arbeitszeugnis kommt es auf die Feinheiten an: So liegt zwischen der Bewertung „zur vollen Zufriedenheit“ oder „ stets zur vollsten Zufriedenheit“ ein himmelweiter Unterschied. Doch nicht nur die Formulierungen sind entscheidend. Auch auf das Timing kommt es an, sagt Karrierecoach Martin Wehrle.