Sind Beruf und Kind tatsächlich vereinbar?

Hannover. Wer berufstätig ist, den fordert ein pflegebedürftiger Angehöriger oder ein kleines Kind besonders. Um dieses Dilemma aufzulösen, „haben wir 124 verschiedene Teilzeitmodelle“, erläutert Marie-Christine Lipka von der Personalentwicklung der Versicherung Volkswohl-Bund in Dortmund. Die Modelle unterscheiden sich, weil auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter voneinander abweichen. Für Einige ist es wichtig, mittwochs fürs Babyschwimmen freizuhaben und das an den anderen Tagen auszugleichen. Für andere ist es nötig, das Haus täglich um 15 Uhr verlassen zu können, weil ab dem Nachmittag der pflegebedürftige Angehörige betreut werden muss.

Gute Arbeitsbedingungen, bessere Leistung

Weil sich die Versicherung für Chancengleichheit engagiert, ist sie im November 2017 von der Initiative Total E-Quality Deutschland ausgezeichnet worden. Personalentwicklerin Lipka vom Volkswohl-Bund sagt: „Wir setzen uns dafür ein, weil wir unsere Mitarbeiter halten wollen und nicht zuletzt auch gemerkt haben, dass sie bei guten Arbeitsbedingungen bessere Leistung erbringen.“

Bereits zum vierten Mal mit dem Prädikat „Total E-Quality“ gewürdigt worden ist die BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH. Das Unternehmen mit rund 4000 Mitarbeitern berät Betriebe in Fragen des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes. Torsten Heinrich, Referent Personalmarketing, spricht aus eigener Erfahrung: Wenn seine Frau die Kinder nicht von der Kita abholen könne, mache er das. Für solche Fälle „habe ich mich mit meinem Vorgesetzten auf einen Tag im Homeoffice verständigt“, erzählt er. „Außerdem haben wir einen vollen Überstundenausgleich.“ In erster Linie gehe es darum, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten.

Auf den betrieblichen Gestaltungswillen kommt es an

Oftmals seien es Betriebe im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen oder die öffentliche Verwaltung, die sich für eine bessere Vereinbarkeit einsetzen. Familienfreundlich könnten aber Unternehmen nahezu jeder Größe und Branche sein, sagt eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums. „Auch solche mit hohen Flexibilitätsanforderungen wie Dienstreisen und Rufbereitschaft.“ Es komme auf den betrieblichen Gestaltungswillen, die Unternehmenskultur, Führungskräfte und innovative Lösungen an. Das Ministerium hat beim Unternehmerwettbewerb „Erfolgsfaktor Familie“ Positivbeispiele wie das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) oder die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG für ihr Engagement ausgezeichnet.

Im UKE, dem größten Krankenhaus Hamburgs, sind über 10.000 Menschen beschäftigt. „Und zwar die Besten ihres Fachs, die wir gewinnen und halten wollen. Deshalb müssen wir ein sehr guter Arbeitgeber sein“, meint Michael van Loo, Leiter des Geschäftsbereichs Personal. So ist es für Neueltern möglich, auch mit einem sehr geringen Stundenkontingent im Beruf zu bleiben. „Ein Nachtdienst im Monat zum Beispiel oder zwei Stunden täglich: Bei uns ist vieles möglich.“ Das setzt auch Verständnis bei den Führungskräften voraus, sodass diese am UKE verpflichtend einen „Führungsschein“ erwerben müssen – in Form einer Fortbildung, die auch auf die Bedürfnisse von Eltern und Pflegenden eingeht.

Arbeit an die Lebensphasen anpassen

Sebastian Flaith von der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG ist Vater von drei Kindern und schätzt die „lebensphasenorientierte Personalarbeit“ seines Arbeitgebers: Je nachdem, was gerade wichtig ist, der Finanzdienstleister möchte die mehr als 3300 Beschäftigten bei ihren jeweiligen Herausforderungen unterstützen. Es gibt also eine betriebseigene Kita, aber auch ein Seniorenstift für ehemalige Mitarbeiter oder Angehörige. „Ein Beispiel: Wenn die Mutter oder der Vater eines Kollegen gestürzt ist, kann unsere Kurzzeitpflege sehr entlastend sein“, sagt Flaith und beruft sich auf die Firmenphilosophie: „Wir machen das nicht, weil es uns gut geht, sondern wir sind erfolgreich, weil wir das so machen.“

Laut der Studie „Partnerschaftliche Vereinbarkeit – Die Rolle der Betriebe“ des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung arbeiten in Deutschland derzeit etwa 20 Prozent der Eltern kleiner Kinder in familienfreundlichen Betrieben.

Reichen flexible Arbeitszeiten oder Teilzeit?

Vielfach gelten flexible Arbeitszeiten oder Teilzeit als Patentrezepte, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Die Fachanwältin für Arbeitsrecht Smaro Sideri aus Ostfildern weist darauf hin: „Wenn Teilzeit zugestanden wird, aber nicht in der gewünschten Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage, bringt es den Mitarbeitern manchmal gar nichts.“

Auch Forderungen nach einem gesellschaftlichen Wandel werden laut: Bessere Betreuungseinrichtungen für Kinder zum Beispiel, mit längeren Öffnungszeiten und ausgebautem Bildungsangebot. Wer Vollzeit arbeiten möchte, muss für Kinder oder andere Pflegebedürftige Hilfe haben, die auch Wegezeiten miteinkalkuliert. Die öffentliche Kinderbetreuung solle stärker auf den Bedarf der Familien ausgerichtet sein, meint Volkswirtin Prof. Christa Katharina Spieß vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). „Wenn das Kind gut betreut ist, macht es das für Eltern leichter.“

Welchen Einfluss hat das Elterngeld? Ein politisches Instrument hat die Situation von Eltern möglicherweise bereits vereinfacht: die Einführung des Elterngeldes. Laut dem Familienreport 2017 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist der Anteil der berufstätigen Mütter von kleinen Kindern seitdem von 42 auf 58 Prozent angestiegen. Und es gibt auch zunehmend Väter, die in Elternzeit gehen: Von 3,5 Prozent im Jahr 2006 sind es nunmehr 35 Prozent. Dennoch sind das bislang nur rund ein Drittel der Männer, die Anspruch darauf hätten. „Väter wünschen sich zwar, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Sie führen dann aber oft berufliche Gründe an, warum das nicht geht“, sagt die Soziologin Dr. Mareike Bünning vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. „Sie lassen sich eher als Frauen davon abschrecken, dass sich an ihrer beruflichen Situation dann etwas ändert.“ Zumal viele von ihnen besser verdienten als ihre Partnerinnen. „Man muss es sich auch leisten können, auf einen Teil des Einkommens zu verzichten.“ Ansonsten könne für Vollzeitbeschäftigte auch Gleitzeit oder das Arbeiten im sogenannten Homeoffice eine Lösung sein.

