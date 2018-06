Jakarta

Wie brutal Waldarbeiter in Indonesien bei den Rodungen gegen Tiere vorgehen, zeigt nun ein Facebook-Video: Die Männer versuchen, einen Oran-Utan in die Enge zu treiben. Das Tier kann nur knapp vor der Schaufel des Baggers fliehen. Die Szene wurde bereits 2013 gefilmt, ging aber erst an diesem Donnerstag in den sozialen Netzwerken viral.

Die Zerstörung der Urwälder auf Indonesien gehen auch 2018 ungehindert weiter. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace wurden sechs illegale Holzfällercamps in dem 570 Quadratkilometer großen Wald Sungai Putri ausgemacht, in dem noch rund 1200 der vom Aussterben bedrohten Orang-Utans leben. Einige stünden in der Nähe von Nestern der Menschenaffen.

Die Waldbrände hatten im vergangenen Jahr 2,6 Millionen Hektar Wald in Teilen Indonesiens, Singapurs, Malaysias und Südthailands zerstört und die Region mit einem gesundheitsgefährdenden Smog überzogen. Sie waren auch eine Folge der immer weiter voranschreitenden Trockenlegung und Rodung von Moorsumpfwäldern, auf denen dann Palmölplantagen angelegt werden, die leicht entzündlich sind. Die Weltbank schätzte die Schäden auf 16 Milliarden Dollar (13,6 Milliarden Euro).

