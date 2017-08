So entsteht eine totale Sonnenfinsternis

Washington. Ziemlich genau können Wissenschaftler prognostizieren, was bei einer Sonnenfinsternis geschieht. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen rund um das Naturschauspiel am Himmel:

Wie kommt es zu einer totalen Sonnenfinsternis?

Sie entsteht, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt und diese vollständig verdeckt - zu beobachten ist das nur bei Neumond, wenn sich Erde, Mond und Sonne auf einer geraden Linie befinden. Am helllichten Tag wird es für einige Minuten dunkel, am Himmel sind Sterne zu sehen. Nur in einem schmalen Streifen auf der Erdoberfläche, maximal 270 Kilometer breit, wird die totale Sonnenfinsternis sichtbar - dort, wo der Kernschatten des Mondes auf unseren Planeten fällt. Wer sich in seinem Halbschatten aufhält, kann eine partielle Finsternis erleben, der Mond macht dann nur einen Teil der Sonne unsichtbar.

Warum passiert das nicht jeden Monat?

Weil die Mondbahn leicht gegen die Erdbahn geneigt ist. Dadurch wandert der Neumond von der Erde aus gesehen meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei. Aber nur, wenn Sonne, Mond und Erde genau in einer Reihe stehen, wirft der Mond seinen Schatten auf die Erde. Nur dann erleben wir eine Sonnenfinsternis.

Aber die Sonne ist doch viel größer als der Mond, oder nicht?

Stimmt, sie ist etwa 400 Mal so groß wie der Mond - aber auch rund 400 Mal so weit von der Erde entfernt. Deshalb scheinen für uns beide etwa gleich groß zu sein.

Wo ist die totale Sonnenfinsternis am 21. August sichtbar?

Sie wird in 14 US-Bundesstaaten zu sehen sein - von Oregon im Westen bis nach South Carolina an der Ostküste. In Teilen Europas, Afrikas und Südamerikas ist sie als partielle Finsternis zu erleben. Die Amerikaner fiebern der „Great American Eclipse“ schon jetzt entgegen.

Wie lange ist die totale Finsternis sichtbar?

In den einzelnen US-Regionen ist die totale Sonnenfinsternis maximal zwei Minuten und 40 Sekunden zu sehen. Eine Finsternis kann abhängig von der Lage aber auch bis zu siebeneinhalb Minuten zu sehen sein. Bis zu sechs Minuten und 39 Sekunden dauerte zum Beispiel die totale Finsternis am 22. Juli 2009 über China und dem Westpazifik. Einfluss auf die Dauer haben unter anderem die scheinbaren Durchmesser von Mond und Sonne abhängig von der Erdnähe des Mondes und der Sonnennähe der Erde auf ihren jeweiligen Umlaufbahnen.

Warum ist eine totale Finsternis etwas Besonderes?

Weil es kaum vorkommt, dass ein Mensch das Phänomen mehrfach am selben Ort erleben kann. Hierzulande war eine totale Sonnenfinsternis zuletzt am 11. August 1999 in Süddeutschland zu sehen. Die nächste in unseren Breiten erwarten die Astronomen erst am 3. September 2081. Schon am 2. Juli 2019 wird es zwar die nächste totale Finsternis auf der Erde geben - sichtbar ist sie allerdings nur im Pazifik-Raum und in einigen Städten Chiles und Argentiniens.

Wo in Europa kann man das Phänomen beobachten?

Ganz im Westen. In Portugal, Spanien, Westfrankreich und Großbritannien ist das Ereignis als partielle Finsternis zu erleben - in Lissabon zum Beispiel zwischen 19.46 Uhr und 21.03 Uhr, wo dann knapp ein Fünftel der Sonne verdeckt sein wird. Auch wer am 21. August kurz vor Sonnenuntergang auf Borkum sein sollte, kann einen klitzekleinen Eindruck mitnehmen: Für eine knappe halbe Stunde bedeckt der Mond dort immerhin noch 1,2 Prozent unseres Heimatsterns.

Wie sieht es in Deutschland aus?

Am Himmel über Deutschland wird man von der totalen Sonnenfinsternis wenig mitbekommen. Wer sich trotzdem über das Himmelsphänomen informieren möchte, kann dies aber etwa auf einer Website der US-Weltraumbehörde Nasa tun.

Dort werden in englischer Sprache Wissenswertes rund um die Himmelskonstellation, gute Standorte zur Beobachtung, Karten und ein Verlauf der Sonnenverdunkelung präsentiert. Während der Sonnenfinsternis selbst wird es auf der Seite auch einen Livestream geben. Unter „Ressources“ stehen zudem Smartphone-Apps zur Sonnenfinsternis als Downloads für Android und iOS bereit.

Von Michael Kirner