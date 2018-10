Baikonur

Beim Start einer russischen „Sojus“-Raumkapsel hat es einen Fehler an der Rakete gegeben. Die Besatzung solle deshalb per Notlandung zur Erde zurückkehren, teilten die Raumfahrtagenturen Russlands und der USA am Donnerstag mit. Such- und Rettungsteams seien unterwegs, um am voraussichtlichen Landepunkt den Amerikaner Nick Hague und den Russen Alexej Owtschinin aufzunehmen. Laut der Nasa seien die beiden Astronauten in „gutem Zustand“.

Die beiden sollten die Besatzung der Raumstation ISS verstärken. Für Hague wäre es der erste Raumflug gewesen. Owtschinin war bereits sechs Monate an Bord der ISS.

Von dpa/RND