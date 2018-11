Berlin

Alle sechs Minuten eine Sternschnuppe: Ab Dienstag könnten am Nachthimmel über Deutschland die Leoniden zu bewundern sein. Der jedes Jahr im November auftretende Meteorschauer erreicht sein Maximum in der Nacht von Sonnabend (17.11.) auf Sonntag (18.11.).

Warum gibt es im November einen Sternschnuppen-Schauer?

„Erwartet werden bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde“, sagt der Leiter des Potsdamer Urania-Planetariums, Simon Plate. Das ist etwas weniger als in den Vorjahren – die Intensität der Leoniden nimmt derzeit ab. Etwa alle 33 Jahre erreichen sie ihren Höhepunkt, wenn die Erde in eine besonders dichte Trümmerwolke des Kometen 55P/Tempel-Tuttle eintritt – aus den Bruchstücken dieses Kometen stammen die Leoniden.

Tempel-Tuttle, der einen Durchmesser von etwa vier Kilometern hat, zieht auf seinem Weg um die Sonne einen Schweif hinter sich her – er verliert Materie in Form von Gesteins- und Staubpartikeln. Da die Erde einmal im Jahr die Bahn des Kometen kreuzt, kommt sie dann mit den Überresten in Berührung. Die Partikel treten mit hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre ein und verglühen – eine Sternschnuppe entsteht.

„Die Leoniden gehören zu den schnellsten Sternschnuppen, die wir beobachten können. Sie haben eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern pro Sekunde“, sagt Planetariums-Leiter Plate.

Wann erreichen die Leoniden ihr Maximum im November 2018?

Besonders gut stehen die Chancen auf das Entdecken einer oder vieler Sternschnuppen am 17. und 18. November 2018, also kommenden Samstag und Sonntag. Der Sternschnuppen-Schauer erreicht an diesen Tagen sein Maximum.

Sternschnuppen im November 2018: Wann kann man die Leoniden am besten sehen?

Die nach dem Sternbild Löwe (lateinisch: Leo) benannten Leoniden sind am besten in den frühen Morgenstunden zu sehen. Und wo genau? „In der zweiten Nachthälfte schaut man in Fahrtrichtung der Erde. Weil die Erde den Leoniden entgegenläuft, sieht man sie dann besser“, sagt Plate. Heißt: Die Leoniden kommen aus östlicher Richtung.

Wo kann man die Leoniden 2018 am besten sehen?

Übrigens eignen sich die Leoniden hervorragend als Anlass für einen Nachtausflug. Denn in urbanen Gebieten ist die Chance wesentlich geringer, eine Sternschnuppe zu sehen zu bekommen. Um den Lichtern der Stadt und der deshalb eingeschränkten Sicht zu entgehen, sollte man aufs Land fahren. Bei freiem Blick auf den Horizont steigt die Wahrscheinlichkeit, etwas von den Leoniden zu sehen.

Nicht vergessen: unbedingt den Wetterbericht checken. Der beste Standort zum Sternschnuppen-Gucken nützt nichts, wenn der Himmel wolkenverhangen ist.

Sternschnuppen im Dezember 2018: Die Geminiden kommen

Wer kein Glück hat oder die Leoniden verpasst, muss indes auf die nächste Gelegenheit nicht lange waren: Im Dezember tritt die Erde in den Meteoritenstrom der Geminiden ein – die sogar noch aktiver als die Leoniden sind. Bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde sind dann möglich. Die Geminiden erreichen ihr Maximum in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember.

Von Marco Nehmer/RND/dpa