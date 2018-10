Hannover

In Deutschland sind Taranteln bisher maximal in Terrarien oder im Zoo zu begutachten. Nun aber breitet sich die größte Spinnenart Mitteleuropas zunehmend aus und kommt aufgrund der großen Hitze und der Dürre im Sommer mittlerweile sogar in Österreich vor. Zuletzt wurde die Spinne unter anderem im Nordburgenland gesichtet, wie mehrere österreichische Medien berichten. Selbst der Naturschutzbund hatte die Invasion der Taranteln bestätigt.

In Niederösterreich sei sie bereits mehrfach gesichtet worden. An einem Tag hätte es nahe Wien gleich zwei Sichtungen gegeben. Im Osten des Landes sei sie im Seewinkel und im Burgenland gesichtet worden.

Der Weg nach Deutschland ist damit nicht mehr ganz so weit für die giftige Spinnenart.

Von RND/mrz