Hannover

Den Tieren zu Liebe, zur Boykottierung der Massentierhaltung oder um fitter zu leben: Heutzutage verzichten laut der Organisation ProVeg Deutschland rund 8 Millionen Menschen hierzulande auf Fleisch. Den Geschmack wollen sich viele von ihnen allerdings nicht nehmen lassen und greifen auf Fleischersatzartikel wie Soja-Schnitzel oder vegetarische Salami zurück. Die Stiftung Warentest hat 20 viel verkaufte Veggie-Aufschnittvarianten auf Schafstoffe, Keime und Geschmack geprüft – wovon zwei sogar als mangelhaft bewertet wurden.

Veggie-Schnitzel, -Bratwürste und Co.

Bereits Ende 2016 hat die Stiftung Warentest Fleischersatzprodukte wie Veggie-Schnitzel, -Bratwürste und -Frikadellen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Sechs von 20 Fleischalternativen enthielten hohe Mengen von Mineralölen. Sie gelten nicht als akut giftig, können sich jedoch langfristig im Körper, vor allem in Leber und Milz, anreichern. Ein besonderer Aufreger war das „vegetarische Mühlen Schnitzel“ der Rügenwalder Mühle, in dem mehr als 400 Milligramm an Mineralölen pro Kilo nachgewiesen werden konnten.

Im aktuellen Wurstersatztest jedoch wurden keine kritischen Mineralölbestandteile und keine DNA von Tieren nachgewiesen.

Zwei Produkte mangelhaft

Dennoch haben zwei Produkte mangelhaft abgeschnitten – in der vegetarischen Mortadella von Wiesenhof hat die Stiftung Warentest Listerien entdeckt. Die Krankheitserreger können, gerade bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, die meldepflichtige Infektionskrankheit Listeriose verursachen. Für ungeborene Kinder kann das sogar lebensgefährlich ausgehen. Der Wurstersatz ist mittlerweile aus dem Sortiment genommen worden.

In der veganen Salami von Veggie Friends wurde eine erhöhte Anzahl an Milchsäurebakterien und eines Verderbniskeims festgestellt – das Produkt war dementsprechend bei der Verkostung am Mindesthaltbarkeitsdatum verdorben. Davon gehe laut Stiftung Warentest allerdings keine Gesundheitsgefahr aus.

Der Testsieger: Vegetarischer Schinken-Spicker-Mortadella

Die Kriterien erstrecken sich von ernährungsphysiologischer Qualität bis hin zur Verpackung. Mit der Gesamtnote „Gut“ ist der Sieger des Wurstersatztestes die vegetarische Schinken-Spicker-Mortadella der Rügenwalder Mühle. Laut Stiftung Warentest sieht sie aus wie Fleischwurst, riecht deutlich danach und ist wie Brühwurst gewürzt.

Den Tieren zu Liebe – oder doch nicht?

Laut Stiftung Warentest kauft jeder zweite Kunde fleischlose Wurst aus ethischen Gründen. Vegetarischer Aufschnitt enthält aber häufig tierische Zutaten: Sechs der getesteten Produkte beinhalteten Ei. Vegetarische Schinken-Spicker-Mortadella besteht laut Etikett sogar zu 70 Prozent aus Eiklar. Umgerechnet bedeutet das 1,5 Eier der Größe M für 80g Aufschnitt.

Auch im Test: Vitamin-Präparate

Wer auch keine Eier oder Milchprodukte zu sich nehmen will, lebt vegan. Bei vielen kommt es durch eine rein pflanzliche Nahrung zu einem Nährstoffmangel, der sich entweder durch bewusst geplante, ausgleichende Mahlzeiten oder durch Vitamin-Präparate in den Griff bekommen lässt. Die Stiftung Warentest hat deshalb auch die Nahrungsergänzungsmittel auf den Prüfstand gestellt: Gerade bei Kombipräparaten sind fünf von acht Artikeln als wenig geeignet bewertet worden. Der Mix an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bringt oft auch unnötige Nährstoffe mit sich. Außerdem sollte beispielsweise Eisen nicht unkontrolliert zugeführt werden.

Vitamin B12: Unverzichtbar für Veganer

Erfreulich hingegen sind die Ergebnisse der Vitamin-B12-Präparate: Die von Stiftung Warentest geprüften Trinkfläschchen, Lutsch- oder Brausetabletten wurden alle als geeignet bewertet. Vitamin B12 spielt bei Stoffwechselvorgängen eine wichtige Rolle und ist zum Beispiel am Abbau bestimmter Fettsäuren beteiligt. Eine überschüssige Aufnahme ist nicht möglich. Vitamin B12, das nicht gebraucht wird, scheidet der Körper einfach aus.

Von RND/jo