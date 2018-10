Hannover

Kurz vor seinem Tod warnte Stephen Hawking immer eindringlicher vor Künstlicher Intelligenz und deren Folgen. Die KI könnte das „schlimmste Ereignis in der Geschichte unserer Zivilisation“ sein, wenn die Gesellschaft keinen Weg finde, ihre Entwicklung zu kontrollieren. „Computer können theoretisch der menschlichen Intelligenz nacheifern und sie übertreffen.“ Das sagte der britische Astrophysiker bei der Technologie-Konferenz „Web Summit“ in Portugal Ende vergangenen Jahres, wenige Monate, bevor er starb.

Die Sätze des bekannten Wissenschaftlers, der eine schwere Nervenkrankheit hatte, gingen um die Welt. Gut ein halbes Jahr nach seinem Tod wird seine Warnung deutlicher denn je. In seinem letzten Buch „Kurze Antworten auf große Fragen“, das heute erscheint (Klett-Cotta 240 Seiten, 20 Euro), ist dem Thema Künstliche Intelligenz eines der eindrücklichsten Kapitel gewidmet.

Vom Urknall bis zum menschlichen Fortschritt

Das Buchprojekt gilt als Vermächtnis des brillanten Wissenschaftlers. Die Idee hatte Hawking kurz vor seinem Tod entwickelt, berichtet der Verlag. Zeit seines Wirkens habe er zu den drängendsten Fragen aus aller Welt Antworten aufgeschrieben und später zusammengefasst. Zehn Fragen beantwortet Hawking in dem Buch, sie handeln vom Urknall und Ursprung, von naturwissenschaftlichen Phänomenen und vom menschlichen Fortschritt.

Wenn Computer alleine weiter machen

Wird uns Künstliche Intelligenz überflügeln?, fragt Hawking. Und liefert gleich die Antwort: „Sie wird unsere Intelligenz in viel höherem Maß übertreffen als unsere menschliche Intelligenz die von Schnecken.“ Es sei also zu befürchten, dass die Automaten irgendwann alleine weiter machen. „Bevor es soweit ist, müssen wir sicherstellen, dass die Computer Ziele verfolgen, die auf einer Linie mit unseren Zielen liegen.“

Hawking beschreibt auch die enormen Chancen der Künstlichen Intelligenz, etwa in der Zukunft der Kommunikation: Wenn über Gehirn-Computer-Schnittstellen das menschliche Gehirn mit dem Internet verbunden wird, wäre die gesamte Wikipedia abrufbereit. Oder ein Avatar, ein Double, das einen Teil unserer täglichen Arbeit übernimmt. Oder die Möglichkeiten in der Medizin, die ja auch dem an ALS erkrankten Wissenschaftlers geholfen haben, zu forschen und sich zu verständigen.

Aber was, wenn autonome Waffensysteme starten, die selbst auswählen, wen sie wann töten? Wie sieht dann der Endpunkt eines solchen Wettrüstens aus? Hawkins Appell: „Das ideale Augenblick, um das Wettrüsten mit autonomen Waffen zu beenden, ist: jetzt, sofort.“

Größte Bedrohungen: Asteroiden und Klimawandel

„Kurze Antworten auf große Fragen“, ist auch ein persönliches Buch. Hawkings Gedanken, Erlebnisse, Theorien, mischen sich mit Vergleichen, Forderungen, Ergebnissen und (zum Teil widerlegten) Thesen von Einstein bis Kant. In Hawkings letztem Buch geht es nicht um neue Erkenntnisse, vielmehr ist es eine Zusammenfassung darüber, wie Hawking die Welt sah. Das schreibt er intelligent, aber auch lustig, scharfzüngig und zuweilen makaber auf, so wie man ihn auch kannte. Also: Gibt es einen Gott? Hawking: „Wenn Sie wollen, können Sie die wissenschaftlichen Gesetze Gott nennen, aber das wäre dann kein persönlicher Gott, dem sie begegnen und Fragen stellen könnten.“ Können wir die Zukunft vorhersagen? Hawking: „Die kurze Antwort ist Nein und Ja.“

Die größten Bedrohungen sieht Hawking indes in einem Zusammenstoß mit einem Asteroiden („die letzte fand vor 66 Millionen Jahren statt und löschte die Dinosaurier aus“). Die akutere Gefahr aber, konstatiert er, sei der Klimawandel, Prozesse, die dazu führen könnten, „dass wir ein Klima wie auf der Venus mit einer Temperatur von weit über 250 Grad bekommen.“

Sinnlos, sich zu fragen, was vor dem Urknall war

Und natürlich geht es um Hawkings Urknall-Theorie oder besser darum, was vor dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren existierte. Diese Frage hält Hawking für sinnlos, so sinnlos wie die Frage, was südlich des Südpols ist, weil es seiner Meinung nach vor dem Urknall keinen Zeitbegriff gibt, auf den man sich beziehen könnte. „Das Konzept der Zeit existiert nur innerhalb unseres Universums.“

Man muss das alles nicht genau so sehen. Man kann sich über vieles auch trefflich streiten. Aber vielleicht sollte man sich ein paar Sätze aus dem letzten Werk des bekanntesten Genies unserer Zeit einprägen. Etwa den: „Wir sollten sicherstellen, dass die Weisheit gewinnt.“

Von Sonja Fröhlich