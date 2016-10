München. 1996 gelang es Deep Blue als ersten Computer gegen den damals amtierenden Weltmeister Garri Kasparow im Schach zu gewinnen. Seit dem dominiert die künstliche Intelligenz in diesem Gebiet. Nur beim Poker liegen die Maschinen zurück.

Forscher: Roboter sind „sozial inkompetent“

Die Computer-Algorithmen könnten keine emotionale und keine soziale Intelligenz entwickeln, sagte Wolfgang Wahlster, Professor vom Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (KI) in Karlsruhe, am Dienstag bei den Medientagen in München. Ihnen gelinge es nicht, ein Pokerface aufzusetzen, geschweige denn zu bluffen, sagte der Forscher.

Bei hochkomplexen Spielen wie Schach oder Go seien die mit Daten vollgepfropften Maschinen für den Menschen schier unbezwingbar. Doch so wie beim Pokern haben Roboter etwa auch beim Fußball erhebliche Nachteile und Marotten: Wegen ihrer sozialen Inkompetenz, so Wahlster. „Sie wollen immer selbst die Tore schießen und geben nicht ab.“

Von RND/dpa