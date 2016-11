Hannover. Was für ein Himmelsschauspiel: Am Montag- und Dienstagmorgen war über Hannover während des Sonnenaufgangs ein besonders roter Himmel zu beobachten. Angesichts des beeinduckenden Himmelsspiels konnten wohl viele Menschen einfach nicht widerstehen, zückten ihre Smartphones und fingen die Wolkenformationen in Fotos ein, die sie dann in den sozialen Netzwerken teilten.

Doch warum eigentlich war der Himmel an diesem Morgen besonders rot? Die Farbe des Himmels bei Sonnenauf- und untergang kann mit physikalischen Regeln erklärt werden. Das Sonnenlicht ist nämlich aus verschiedenen Farben – rot, orange, gelb, grün, blau, violett – zusammengesetzt. Die blaue Farbe wird dabei viel schneller gestreut als die rote, weil sie eine kürzere Wellenlänge hat. Über größere Strecken wird der blaue Anteil des Lichts immer schwächer wahrgenommen.

Das heißt konkret: Wenn die Sonne morgens und abends knapp über dem Horizont steht, legen die Lichtstrahlen eine viel weitere Strecke durch die Atmosphäre der Erde zurück. Die kurzwelligen Lichtwellen stoßen auf diesem Weg so oft mit Wassermolekülen und Staubteilchen zusammen, dass sie komplett verloren gehen, bis das Licht bei uns ankommt. Übrig bleiben bis auf einige wenige Reste nur die langwelligen roten Lichtwellen, die wir dann am Himmel stehen.

Das Himmelsrot erscheint also zugleich umso intensiver, je mehr Wassertröpfchen sich in der Atmosphäre befinden. Das ist auch der Grund, warum in der bekannten Bauernregel "Morgenrot – Schlechtwetter droht" ein wahrer Kern steckt. Denn viele Wassertröpchen in der Atmosphäre können ein Vorbote für Regen sein.

Neben Wassertröpfchen können auch Staubteilchen wie Rußpartikel aus Autoabgasen zu sehr farbigen Sonnenaufgängen beitragen. Deshalb lassen sich in großen Städten besonders häufig schöne, tiefrote Sonnenauf- und untergänge beobachten. Auch nach Vulkanausbrüchen erscheint der Himmel in der Dämmerung deswegen besonders rot.

ewo